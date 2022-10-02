Latte、Cappuccino你會分嗎？港人常喝的6種咖啡　有一款成日認錯

有不少港人每天起床或者午飯後都會喝一杯咖啡提神。在連鎖咖啡店最常點的無非是Latte、Americano和Cappuccino，但大家又是否知道他們之間有甚麽分別呢？《開罐》Opener就為大家列出6種最常喝到的咖啡，拆解各款咖啡的特色。



（《等一個人咖啡》劇照）

港人到連鎖咖啡店或是Cafe，都必定有見過Latte、Cappuccino、Flat White和Macchiato，這些咖啡的名稱。不過，大家會不會覺得賣相看上去沒甚麽分別，傻傻分不清幾款咖啡之間的分別呢？雖然他們都是以濃縮咖啡為基底，但因咖啡、牛奶和奶泡等比例的分別，其實口感上和味道上都可以有很大分別！

👇👇👇即睇港人常喝6種咖啡的分別👇👇👇

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【1】Espresso特濃咖啡

用極短時間透過高壓將熱水快速穿過咖啡粉，最能將咖啡粉的精華萃取而出，直接感受咖啡濃郁風味。

【2】Americano美式咖啡

Americano是3分之2杯熱水中加入1分濃縮咖啡。如果覺得Expresso對你來説太濃，可能這個冲淡了的版本會比較適合你的口味。

（Jeremy Yap/ Unsplash）

【3】Macchiato瑪琪雅朵咖啡

在Expresso上加一點奶泡或者牛奶令咖啡更易入口，就都可以稱爲Macchiato。我們一般在連鎖咖啡店喝到的Macchiato嚴格來説比較像Latte，因為當中奶較多，又加了雲呢拿糖漿和焦糖糖漿等等，其實不太正宗。

【4】Latte拿鐵

Latte有3分之1是濃縮咖啡，另外3分之2則是牛奶。因爲牛奶比例較Cappuccino多，所以喝起來雖然奶味較重，但不會有很重奶泡感。其實Latte在意大利文是牛奶的意思，如果去意大利的咖啡店，說你要一杯Latte，他們可能只會給你一杯牛奶。想喝牛奶咖啡的話，就要說Caffe Latte。

（Olivia Anne Snyder/ Unsplash）

【5】Cappuccino卡布奇諾

Cappuccino含有較多濃縮咖啡，約佔整杯的3分之1，其餘3分之1是牛奶，剩下的則是奶泡。而且很多時候都會灑上可可粉或肉桂粉等等來提味。

【6】Flat White

Flat White和Cappuccino的分別在於牛奶和濃縮咖啡的比例。它的咖啡比例較高，而且奶底是使用沒有被打成泡的牛奶；Cappuccino的口感會比較綿密，而Flat White就較絲滑順暢。

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