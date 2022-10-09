南韓真人騷8男女同床12小時試玩一夜情　預告太大尺度惹網民批評

南韓近年不斷推出新型的戀愛實境節目，每一檔都相當火紅，包括《換乘戀愛》、《Change Days》、《單身即地獄》等，沒想到近期的節目尺度愈來愈大，6月才播出的《伊甸園，本能的後裔們》就傳出8位男女在沒有事先被告知的狀況下「混宿睡覺」掀起爭議，10月又即將上檔一個以「一夜情」為主題的戀愛實境節目《只是睡覺的關係》，再度引發話題。



南韓戀愛綜藝《只是睡覺的關係》即將在10月14日播出，該節目表示以MZ世代（出生於1980年代初至2000年代初的人）「先睡再交往」的戀愛觀為出發點，邀來8位素未謀面的男女共度一夜，每一對男女都須從晚間6時相處至隔日早上6時，且必須睡在同一張床上，先經歷「一夜情」再決定是否交往。

【圖輯】南韓戀愛綜藝《只是睡覺的關係》分半鐘預告逐格睇👇👇👇

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短短1分半的預告可以看到，初次見面的來賓之間互動相當親密，手摸大腿等敏感部位、床上翻滾樣樣來，連浴室都是半透明的，如此破尺度的節目消息一出，讓網友再次刷新三觀，紛紛質疑批評：「真令人噁心」、「越界了…」、「這不是MZ，是追求性本能，不負責任和不成熟的愛」、「為什麼一直做這麼不愉快和骯髒的節目」、「不是MZ世代都會這樣做！」

【同場加映】從《超人回來了》至《我獨自生活》 韓國綜藝變豪宅騷惹觀眾反感（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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