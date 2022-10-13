大埔友怒轟8名食環職員為掛橫額不做實事 翌日即被清洗太平地？

大埔墟四里位於街市附近，由廣福里、大榮里、大光里、大明里四條街道組成，兩旁菜檔肉檔生果檔商舖林立，街坊們都會在這裡買餸，但該處的垃圾問題嚴重，檔攤雜物也長年阻塞街道，同時帶來了鼠患等問題。



Facebook@「大埔TAI PO」截圖

昨日(12/10)就有網民在Facebook群組「大埔TAI PO」上分享，拍到食環職員正在掛上警示橫額的一幕，不過就因為圖片中可看到有7-8人攜手合作為掛一張Banner，令網民質疑「七八個人去做一樣野 後面擺到一街無人理。」

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樓主同時也貼出了多張檔攤佔用馬路公共位置的圖片，更引來網民嘲諷「呢啲辛苦嘢起碼20個人做啦」、「你成隊人企喺度生果佬都當你透明...貼張紙出嚟會有阻嚇作用？」、「個個都幾萬蚊人工，做呢啲嘢」，仲質疑「不符合勞工法例，冇安全帶，A字梯知法犯法」。

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然而今日(13/10)再有網民在Facebook群組「大埔人大埔谷」上發帖，表示「今日四里洗太平地咩」，皆因樓主所拍的圖片中只見乾淨整潔的街道，沒有任何雜物擺放在行人路上，可謂大埔四里奇景。對於突然貼Banner再洗太平地，有網民就猜測是否因為「有高官要巡」、「通晒水一齊做戲，大肆報導工作大成功」，並擔心最終巡完後就極速打回原形。

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