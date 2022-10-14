大阪環球影城驚現懷疑人骨　日本網民：USJ今年萬聖節太認真啦！

最近日本時隔兩年多終於開關讓自由行旅客入境，不少港人都關注當地最新的活動、消息和景點。東京迪士尼和大阪環球影城兩大主題樂園在疫情下均開放新園區，吸引很多旅客到訪。不過在這個萬聖節高峰時期，大阪環球影城竟被曝在外圍灌木叢中發現疑似人骨！



日媒FNN報導，在10月12日下午2時左右，有大阪環球影城（USJ）的女職員在修葺灌木叢時發現人頭骨和牙齒並報警。警方到場後便發現附近散落8個懷疑人骨和一塊布，但因白骨化和沒有私人物品，並未能判斷骨頭主人的年齡和性別。不過按骨頭的大小推算並不是幼兒。

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發現懷疑人骨的地點是USJ外圍的灌木叢，與地鐵站和樂園入口都有一段比較遠距離，因位於馬路旁經常會有車經過，但人流就比較少。不過亦有經常經過附近的人士表示，附近有不少便利店，日間有頗多人經過，夜間人流就少很多。人骨被發現翌日，警方帶携同長梯及K-9警犬到場調查。再次發現數件懷疑人骨，並一隻黑色的短襪。據報當局將進行司法解剖鑒定發現的是否人骨，並就事故和案件兩個方向進行調查。

（YouTube：@MBS NEWS）

MBS訪問事發後到USJ的情侶時，他們表示在網上看到消息時非常驚訝，覺得有點恐怖，不知道發生了甚麽事，希望當局可以儘快解釋並解決事件。有不少日本網民都對事件表示關注，但基於USJ最近正舉行萬聖節活動，Twitter上的畫風就似乎與新聞受訪者有點分別……

一方面有網民對事件表示驚恐，一方面就有網民表示「USJ今年萬聖節太認真啦！」。而且因為USJ經常與動漫作品合作，有網民貼出有人穿上《名偵探柯南》「黑衣人」Cosplay遊USJ的圖片，「發現人骨…一定係佢哋嚟過…」。亦有人推理骨頭屬於《One Piece》的爆炸頭骷髏人布魯克。亦有人分享到自己13日到USJ鬼屋時，前面的一對情侶又震又哭、女生甚至嚇到逃走，Twitter發文笑道：「你哋唔驚真人骨今日先入嚟㗎嘛！咁好心就唔好因為呢啲假鬼驚啦！」

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有網民講到USJ搞的是「真·萬聖節」，暴露他們其實「在樂園底下進行可怕的儀式」。不過，亦有網民提到雖然不知真偽，從前就有都市傳説USJ的職員如果有「特殊體質」，到某個地方就會看到普通人看不到的東西，或許與這次發現的骨頭有關……

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