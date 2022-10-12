日本學香港推消費劵？超少錢津貼國民去旅行　網民：香港政府真好

2022年第二期的消費劵已發放，不少港人都趁機放血食玩買。日本10月11日開關同時，當地政府亦實施類似香港消費券的「全國旅行支援」，向每個市民發放折扣限額用以補助旅費！



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當大家為日本開關而興奮時，日本國民亦有好消息。港人有消費劵可以用於日常購物，而日本政府為鼓勵旅遊則實施了「旅行支援」。除表明將於20日開始的東京都以外46個都府縣由10月11日起開放了「全國旅行支援」，暫定將實施至12月20日或「預算清零」的時候。

「全國旅行支援」下每人每晚最多可獲1萬1千円（約港幣593元）的津貼（GoToトラベル 網站截圖）

「全國旅行支援」可向日本國民提供相當於旅費40%的折扣。對於包含鐵路、巴士或航班等等在内的住宿旅行套票，每人每晚最多可以享受8,000円（大約港幣431元）折扣。其他商品的上限則為5,000円（大約港幣270元）。另外，因為平日會發放3,000円（大約港幣162元）、週末或公衆假期會發放1,000円（大約港幣54元）可用於餐廳和手信店的優惠劵；每個人每晚最多可以獲得1萬1000円（大約港幣593元）的津貼。

支援亦設有消費下限，平日為5,000円，假日則是2,000円；若旅費低於這個金額將不會有折扣。日本國民在旅行時需要帶上已接種3針疫苗的證明或核酸檢測的陰性證明。事前只需要在樂天旅遊、旅行社和住宿設施等平台申請預約合資格套票即可，每次旅程則不可多於7日。

雖然每人每日津貼上限可達1萬1000円（大約港幣593元），但以每次旅程最多只可以為時7天，而打工仔沒有那麽容易請假、支援亦只維持兩個月或至「預算清零」。單次7天旅程的最高津貼7萬7000円其實折合只有港元大概4,152元，這樣計算的話香港政府發放的消費劵似乎划算不少，更加不會怕「預算清零」令市民無法受惠呢！

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