日本開關外國客湧入掃貨　人氣手信店嘆生意難做：無中國人好痛苦

自日本宣佈10月11日開關後，各地前往日本航班和旅行團的預約數字翻倍。不少外國旅客打算趁日圓匯率低掃貨；甚至有澳洲旅客帶空行李箱，準備大買特買！不過，有當地手信店就向日本傳媒表示，「沒有中國遊客實在很痛苦……」



（YouTube：@ANNnewsCH）

自日本開關起過了兩天，已經有不少外國旅客到埗，趁日圓低迷盡情消費。日媒ANN NEWS報導，時隔約2年半開放海外個人旅客入境，羽田、成田機場都有大量外國人旅客到達。有來自澳洲悉尼旅客受訪時就表示，很期待在日本購物，同行朋友甚至拖空喼來日，打算買大量寵物小精靈的商品回國。

👉日本開關｜外國導遊控訴「好客」是假象 餐廳拒招待、被當狗咁趕

有不少外國旅客表示在2至3星期前聽到開關消息便立刻安排行程訪日，又有新婚夫婦趁機到日本度蜜月。當中有瑞士家庭更表示，宣布開關後他們立刻將旅行目的地由原本的印尼更改至日本。

雖然DONKI和無印MUJI在香港都有分店，不少港人到日本還是會習慣性地逛一逛。ANN直擊旅客生態時亦發現有菲律賓旅客在DONKI大量買入日本零食。拖空篋訪日的澳洲旅客除了到訪寵物小精靈的旗艦店掃貨之外，亦到無印買了價值1萬3400円（大約港幣717元）「超平」羽絨外套，還打算會去買錶。

報道中亦講到有數組來自英國等地的旅客特地到訪東京台東區淺草合羽橋的道具街買刀。位於淺草的手信店仲見世なかつか就大大提升了入貨量，應付因開關而增加的客人。不過，負責人表示在新冠疫情爆發之前，會有很多來自中國的旅客，但因中國出境旅行還未恢復，訪客人數現在幾乎為零，所以狀況仍然令人很痛苦。坦言如果能完全恢復到疫情之前的狀態才是最理想。

按日媒「現代ビジネス」早前報道，2019年日本旅遊高峰期時，單單中國旅客就有960萬人次。而當年外國旅客消費總額的4.8億日圓中，中國大陸佔比率37%，台灣佔12%，而香港亦佔7%，中港台三地加起來對經濟貢獻超過50%，壓倒性的比率令中國旅客的消費額一直保持在第一的位置，絕對是不可或缺的存在，又難怪手信店的老闆會感嘆生意難做。

👉疑似中國人妻做AV女優？宍戸翠蘭片內講中文 中港日老司機神回應

同場加映：日本學香港推消費劵？超少錢津貼國民去旅行 網民：香港政府真好

2022年第二期的消費劵已發放，不少港人都趁機放血食玩買。日本10月11日開關同時，當地政府亦實施類似香港消費券的「全國旅行支援」，向每個市民發放折扣限額用以補助旅費！👉👉日本學香港推消費劵？超少錢津貼國民去旅行 網民：香港政府真好