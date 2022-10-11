和牛奧運2022結果出爐　438隻牛參賽岸田文雄頒獎　神戶牛輸給它

每5年舉行一次，被稱為「和牛奧運」的「全國和牛能力共進會」日前在鹿兒島霧島市舉行。「和牛選美」當中分成「種牛」和「肉牛」兩個主要部門，選出全日本最高質的和牛；第一位還會得到首相岸田文雄頒發「内閣總理大臣賞」！



（YouTube：@ANNnewsCH）

日媒ANN報導，第12屆日本「全國和牛能力共進會」又稱「和牛奧運」於10月6日至10日已完滿舉行。來自41個道府縣總共438隻牛參賽，爭奪日本第一和牛的名譽。説到和牛就一定要數港人熟知的神戶牛和松阪牛，但最後得到「内閣總理大臣賞」榮耀的卻不是神戶牛？！

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參賽的牛牛們按脂肪品質、綜合評價等9個範圍進行歷時5日的審查。和牛奧運主要分成「種牛」和「肉牛」兩個部門，「種牛」部門按繁殖能力和體格等作審查，而「肉牛」則是按肉量、質、脂肪和油酸（Oleic acid，單不飽和Omega-9脂肪酸）分佈等準則作審查。

大會最終在10月10日選出兩個部門的第一位。種牛部門中得到「内閣總理大臣賞」的是鹿兒島縣來自姶良和牛育種組合的やすこ（Yasuko）、てるはな（Teruhana）、さき（Saki）。而得到肉牛部門得到首相岸田文雄頒發大賞的是宮崎縣，神田讓市先生的「尚栄」、「弥土52の3」和「第33凛太郎」的組合。今次已是宮崎縣連續第4年贏得「内閣總理大臣賞」了。有經營宮崎牛專門店的店主就表示，或許是因當地水質好、糧食也較高質，令宮崎牛的脂肪溶點低、味道香醇，而且還有甜味。

下一届「全國和牛能力共進會」會於2027年在北海道舉行。其實除了賽事之外，會場還會有來自全國的名牛共民衆免費試食。有興趣大家不妨可以拜訪一下這個獨特「和牛奧運」，順便可以試遍日本全國的高質牛肉啊！

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