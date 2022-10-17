花店遇奇怪客人 無理退款不成揚言報警！網民：矛盾到似精神分裂

貨物出門，恕不退換是常識吧？尤其是一些容製化商品，本來就應該思考清楚再下單，避免與商家產生誤會！最近有網民在Facebook上投稿，指自己是花店員工，但就在日前遇到了一位客人無理退款不成更揚言報警，事件其後在網上瘋傳，網民更紛紛指控該名客人是西客之最！

《假面酒店》劇照

近日有網民在Facebook專頁「西店Hi客之道 Hispitality Secret」上投稿，指自己是花店的客服，表示當日有位客人在上午11:30訂花，表明花束是祝賀妹妹新舖開張之用，更要求花店2點前送到，店方表示要求可以做到，便收取了$940元的費用。

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Unsplash@demihe

就在20分鐘之後，客人便聯絡他以「妹妹唔鐘意」為由，要求取消及退款，不過因為是緊急訂單，當時花束經已製作完成，花店客服也貼出了圖片佐證。當時花店回覆因為公司政策無法退款，但可以取消花束，金額可以留待下次購物再使用。但客人表明無法接受，更不斷威迫退款，聲稱日後會再光顧，但首要條件是退款。

花店客服也貼出了圖片佐證當時花束經已製作完成 （Facebook「西店Hi客之道 Hispitality Secret」截圖）

客人後來又將退款原因改為「我是一個住劏房嘅人，唔係你哋有錢人」、「果$940是我媽媽的錢」，表示生活困苦，無法將近千元的金額放在花店，其後再一步指控花店「無良心」、「迫人要」、「貪錢」、「垃圾公司不知所謂」、「一定要報警及在社交平台宣傳」、「不退款花店、全港只得呢一間」，強調要求立即退款否則將報警，再經民事搵律師處理。投稿者在文末表示客人最後真的去了報警，但就未有交代事件的結局，同時也貼出了9張對話截圖。

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網民看帖後認為客人前言不對後語，「開頭又話會做長客，又話會訂演唱會花，後面又話自己窮，阿媽生活費...矛盾」、「呀妹有錢開鋪但都唔比錢呀媽生活？」、「咁窮住劏房都有錢開鋪」、「仲有錢出律師信？」，更封該位客人為「本月最西之星」。

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