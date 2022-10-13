第一城鎖車再惹議！車主愛車傷到入肉　網民激辯：管理處要負責！

沙田老牌屋苑第一城經常都被網民討論，除了討論樓價以外，第一城的F1級鎖車隊也是享負盛名。昨日有網民貼出一張第一城鎖車的圖片，雖然該處會鎖車已不是新聞，但就因為被鎖車的車主疑似沒有查看車輛狀態，直接上車扭軚打算開走，結果車身被車鎖傷到入肉，圖片引起了網民熱議。



沙田第一城的鎖車速度一直被網民笑指「快過F1」，如果違泊就準備定交罰款，鎖車的頻率及速度甚至令送貨、送外賣人士也對第一城的訂單敬而遠之。前日(13/10)網民在Facebook群組「馬路的事討論區」上貼出照片，圖片引來網民熱議。

Facebook群組「馬路的事討論區」截圖

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樓主在圖片上附上說明，表示「第一城呢架車，俾人鎖咗車唔知，一開車就搞到咁樣」，圖中可見一輛白色私家車呈現扭右軚的狀況，但在車輪底下有一把紅色的車鎖，輪拱裙腳鈑金位置也疑因鎖車後扭軚而凹陷。

Facebook群組「馬路的事討論區」截圖

網民看帖後就爭論車身維修的責任誰屬，是車主自行承擔？抑或管理公司需要付出責任？有人認為管理公司需要負上部分責任，因為「司機有機會唔係喺司機位那邊上車，而管理公司要確保司機知悉佢架車被鎖。」；

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不過有網民就表示不同意，認為司機需要負上全部責任，更要賠償車鎖予管理公司，因為第一城的鎖車隊有法律基礎與鎖車程序，每一個步驟都有影相紀錄，即使你想指控鎖車隊整花車軨，鎖車隊都有相片為證，「一張相證明車無人，一張鎖前影車軨，一張鎖後影軨，一張45度角證明攝好通告鎖好車」，因此車主只能支付解鎖費，外加賠償車鎖費用，以及硬食自己的修車費用。

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