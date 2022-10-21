天線得得B播第三季17個秘聞　初代太陽BB自爆當年片酬只得呢個價…

《天線得得B》第三代11月14日再度回歸並於Netflix上架，不過太陽BB換成亞裔與非裔小朋友，而不是過往兩代的白人BB。《天線得得B》陪伴大家成長多年，甚至在WhatsApp、Signal入面仍會使用其貼圖，你又知道他們的多少故事呢？



《天線得得B》相信是不少8、90後成長的童年回憶，雖然卡通片中並沒有什麼對白，亦沒有什麼特別情節，但四位主角蹦蹦跳跳的畫面卻令人印象深刻。不過，看了這麼久《天線得得B》的你又知道當中幾多不為人知的小趣聞？其實天線得得B的真實身高竟高過姚明，有隻更識講廣東話！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：17個你不知道的天線得得B小趣聞！👇🏻👇🏻👇🏻

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【1】靈感來自太空人

天線得得B的形象和靈感是來自太空人，據知製作人當時看到穿著笨重太空衣的太空人走路時像個嬰兒，及太空人登陸月球後認為到處都很新奇的模樣，都讓他從中得到靈感。

【2】四位主角膚色有意思

節目中四位主角代表不同種族。最高的紫色Tinky Winky為白人、綠色Dipsy為黑人、黃色Laa-Laa是華人，紅色Po沒有標明，但他在戲中懂得說廣東話，因此亦有人指他是香港人。而飾演各角色的演員亦分別由白人、黑人及英籍華人飾演，以應對各角色種族的膚色、身高甚至語言。

【3】紅色Po識講廣東話？

在不少過往的節目影片中，不時都會聽到Po講「一二三」及「快啲」，大家所聽到其實都是貨真價實的廣東話，因為是由香港移民的英籍演員Pui Fan Lee所飾演。這也能解釋為何Po會較其他角色體型較小。

【4】紫色Tinky Winky是同性戀？

紅色Po以外，紫色Tinky Winky亦是另一備受關注的角色。節目中他的設定是男生，但因為喜歡用紅色手袋、及有著同性戀意思的紫色身軀和倒三角形天線，而被視為象徵著同性戀。更曾因此惹起爭議而被要求停播，但BBC其後否認有關傳聞。

【5】角色各有影射？

而其餘三個角色的設定亦曾被觀眾視為有各種影射。例如綠色Dipsy因為戴着黑人喜愛的乳牛斑紋帽子，加上綠色象徵和平，而被視為反對種族歧視。而黃色Laa-Laa是Les（女同性戀）的直譯詞，因此被指代表女同性戀者。

【6】角色各有影射？

而紅色Po因為體型細小，加上從未長高（雖然其他角色也沒有……），而被視為侏儒，亦有人認為Po常玩的踏板車，是代表殘疾人士。不過以上各角色的象徵均來自觀眾的猜測，並無得到官方的認證。

【7】真實體型高過姚明？

雖然天線得得B在節目中看起來相當嬌小，但其實他們的真實體型是相當高大！最矮的紅色Po已有183cm身高，最高的紫色Tinky Winky則有305cm高，仲高過姚明！

【8】戲服重但暗藏小機關？

真實體型如此大，戲服當然亦不會輕！據知最高的角色紫色Tinky Winky，其戲服便達60磅重，但演員卻要穿着這些戲服長達11小時，相當不簡單。但幸好戲服內都設有小座位，方便演員在不用拍攝時可以坐下休息。

【9】兔子超巨型

四位主角以外，大家還記得在大草原奔跑的兔子們嗎？牠們的真實體型其實相當大！是一種名為佛來米希巨型兔 (Flemish Giant rabbit)的品種。

【10】大草原的真實模樣？

天線得得B的主要場景大草原真實存在，是一個位於英格蘭的農場，而草原中的圓頂小屋亦是製作團隊親自興建出來。2001年節目結束時，該地成為粉絲朝聖的地方，但未知是否因為過多遊客造成滋擾，其後被改裝為池塘。

【11】太陽BB是誰？

另一靈魂角色太陽BB，第一代由Jess Smith擔任，1995年出生的她拍攝時還不足一歲，據知是由製作單位到醫院挑選。Jess爸爸拿著熊啤啤引她發笑，從而成為太陽BB的經典笑容，報酬是250英鎊及玩具一盒。

【12】太陽BB現在怎樣了？

2015至2018年播放的第二季，太陽BB改由另一白人小孩Berry飾演，成年的Jess更曾與Berry來個世紀合照。

【13】粉紅奶昔食得唔食得？

在天線得得B中唯一出現過的食物正是粉紅色奶昔。不過它的真身其實不能食用，而是由薯蓉和丙烯酸塗料混合而成。

【14】特別的觀眾

一位曾經成為ISIS人質的法國記者Nicolas Henin在重獲自由後透露，聖戰士會以看電視來放鬆心情，當中的節目包括兒童節目天線得得B。果然人人都有童真的一面……

【15】挨跌天線得得B

2022年旺角朗豪坊有小朋友挨跌1.8米高的天線得得B，價值超過5萬港元，引發全城熱議。有網民指店家竟將玩具隨意放在路中心，又沒有任何保護設施，容易發生意外；亦有人認為家長管教不善，與人無尤。

【16】第三季太陽BB

2022年11月全新《天線得得B》於Netflix上架，太陽BB不再起用白人小孩，而是換成亞裔與非裔小朋友，同樣超可愛。

【17】其實真係卡通片

《天線得得B》集合多種語言，4位主角在草地上不斷遊戲及講BB話，加上片段及表情又抵死，容易令人誤會是「大人系卡通」，其實目標觀眾真是1至5歲的小朋友！