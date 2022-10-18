大阪環球影城發現全副人骨　初步解剖揭2年前死亡　網民:細思極恐

日本環球影城10月12日爆出在園區外圍灌木叢發現人骨，震驚網民。當時有不少網民開玩笑說是USJ萬聖節佈置得太認真。但日前警方公佈的初步司法解剖結果就透露驚人事實……



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日媒ANN報導，10月12日下午有大阪環球影城（USJ）的女職員因在灌木叢中發現人骨和牙齒報警。警方到場後發現附近還有數塊人骨，但因白骨化和沒有私人物品，並未能判斷骨頭主人的年齡和性別，只按骨頭判斷出並非屬於幼兒。

警方13日到現場搜查時找到多條、幾乎是全身的人骨，亦在附近發現黑色長褲、襪子和皮帶，但當時因沒有其他私人物品，未能確認身份。大阪府警此花署17日進行司法解剖後，公佈人骨屬於位於60至70歲之間的男性。身高大約是158cm，相信在2020年便已經過身。骨頭並沒有骨折等顯著的傷痕，當局正透過鑒定DNA分析人骨身份。

2020年2月至6月期間，USJ曾經因疫情暫時休園。有日本網民就認爲有可能是當時較少人經過，灌木叢也未必經常修剪；即使男性當時在那裏喪生，屍體亦因為天氣較冷未必有傳出腐臭，白骨化後就更加難被發現了。而且日本不時會有無家者被發現卧屍街頭，很有可能是同類事件。

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不過亦有網民指出，屍體白骨化有可能需要幾個月，但男性的死亡時間被斷定為2年前，而且警方搜查員曾上樹調查；有機會是男性自殺，亦有可能是有人在他死後將人骨放置在草叢中，認爲事件有很多疑點、細思極恐……

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