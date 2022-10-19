食雞再無手套派？政府擬禁逾20款即棄塑膠　網民神測走塑10大巨變

政府於日前上載有關管制即棄膠餐具時間表，措施將最早2023年的第四季實施，並分為兩個階段進行，措施將會禁止食肆向任何不論堂食或外賣的顧客提供發泡膠餐具、杯蓋等。另外，雨傘袋、螢光棒、非醫療膠手套等等都同樣被禁止。措施提議一出，有網民表示「外賣冇杯蓋點算啊」，「以後食雞冇套用?!」。這些被禁塑膠產品，早已融入大家的生活，一旦措施實行，大家生活又會有甚麼改變呢?



昨日(18日)環境及生態局向立法會提交文件指，因塑膠可在環境中殘留極長時間，對環境及生態造成深遠威脅。為了能加快「走塑」步伐，因而將本原定於2025年所實施的首階段禁售和免費派發即棄餐具和非必要的塑膠產品，提前到明年年底推行。第一階段將禁止向顧客銷售或提供發泡膠餐具、飲管、攪拌棒等即棄塑膠餐具。

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除了即棄餐具，當局亦禁止銷售和免費派發不必要的即棄塑膠產品，例如棉花棒、打氣棒、螢光棒等，而酒店洗漱用品和宣傳用塑膠包裝紙巾等將會被禁止免費派發。而於第二階段管制，塑膠餐具方面，杯、杯蓋、食物容器和食物容器蓋等將會被禁止銷售並提供給任何顧客，包括外賣顧客。至於其他塑料產品，非醫療用透明手套、牙線棒、枱布等亦將會被禁止。

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於被禁的塑料用品中，有不少塑料用品，例如塑料餐具、雨傘袋、牙線棒等等早已成為我們生活的一部分，若措施實行大家的生活又會有甚麼改變呢?《開罐》就盤點了香港人「走塑」生活的N個變化，大家看看吧!

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香港人「走塑」生活的N個變化

1.演唱會

睇MIRROR演唱不會再有熒光棒派了，觀眾人海難道要變成歷史?

2.Staycation

以後去staycation要自己帶水樽，還有不能再攞浴帽返去染髮用啦。

3.KFC

到時去KFC食雞沒有手套用?!用手食要不停洗手，手都皺晒皮。

4.外賣飲品

再見了外賣杯蓋，次次都要一次過飲曬，仲有啲野飲會入晒塵，好不衛生呢。

5.下雨天

商場不會再提供遮袋，帶兩把遮的話可能可以在商場撐艇。

6.應援

以後不論是演唱會或是大型表演都沒有吹氣啪啪棒，觀眾們不能一起熱烈地打Beat為台上的主角打氣。

7.牙齒健康

沒有牙線棒，可能大家會將有很多機會與牙醫有個約會。

8. 紙包飲品

紙包飲品的飲管都會被管制，難道每次都要像小時候一樣拿牙籤戳開，直接噴落個口度?!

9.免費紙巾

圖自carousell

以後大家人有三急冇廁紙，別妄想再有任何免費紙巾打救你!

10.棉花棒

作為化妝的好幫手，女仔們要開始接受沒有「它」的滋味。

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