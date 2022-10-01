唔識咪亂用！打字加「1個表情符號」簡單4條線卻令網民嬲到暴動

許多人用手機打字傳訊息時，中間會穿插一些表情符號或顏文字來表達自己當下的心情，而有民眾表示，每次看到「這符號」都會讓他瞬間生氣：「知道他沒別的意思，但看到就會讓人很不爽」。



有些人為了表達說話的語氣，在傳文字訊息時，會習慣加上表情符號。原PO在PTT抱怨，每次看到別人打「= =」，儘管對方沒有惡意，但這個符號每次出現都會讓他心情瞬間變差。

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原PO舉出身邊的例子，像是問朋友要吃什麼、要一起去嗎、要不要一起看電影，對方不管回答什麼，最後一定都會出現「= =」。對此，他也詢問大家，是否有遇過類似的情形。

貼文曝光後，引起眾人共鳴，紛紛點頭表示認同，「看了真的會一把火」、「看起來就是翻白眼無言又無奈的感覺」、「這個不是表示無言的時候用的嗎」，但有人卻不以為然，「還好吧」、「你又知道他沒別的意思= = 說不定他就在表達不爽」。

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除了「= =」，還有人透露打「XD」也會讓人一秒爆炸，「雖然不是符號，可是看了也超不爽」，「呵呵會讓我一秒不爽」、「我看到XD會瞬間一肚子氣」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】