居港日女8年仍未適應的8件事　著住羽絨開冷氣超怪、搭小巴需勇氣

香港人地少人多，步伐又快，而且我們亦有很多獨特食物，令不少外國人到港後會覺得不習慣。住在香港的日本女YouTuber阿May最近就拍片分享自己來港8年後，依然未能適應的幾件事。除了覺得豬紅、豬大腸難接受之外，她亦吐嘈港人這個習慣......



居港日本女阿May，在她的YouTube頻道「May in Hong Kong 私の香港生活」中 有不同分享，例如曾列舉日本人最難適應的香港職場文化，近日指自己雖然已經來香港生活有8年時間，但仍然有幾件事未能適應。當中她講到豬紅的味道和口感都不合她的口味，而豬大腸更是吃一口就已經不能接受。

👇👇👇即睇居港8年日本女生仍未適應的N件事👇👇👇

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【1】全年開冷氣

阿May表示香港夏天天氣又熱又焗，可以理解為何商場會開大冷氣。不過香港冬天濕度高，感覺空氣很凍，甚至比日本體感更冷。港人為了保暖會穿羽絨，但有些地方還會開冷氣，到現在住了8年都還未適應。

【2】港式單位

香港表達面積時會用呎，但日本習慣用疊/帖（多少塊榻榻米）或平方米（m2）；6疊則等如118呎左右。「呎」阿May已經習慣了，不過香港街市和藥材舖常用的磅、斤和両（兩）這些重量單位來香港前沒有接觸過，而日本亦慣用克和公斤（g/Kg），所以很難理解。

【3】搭小巴嗌有落

阿May講到搭小巴需要叫「有落！」對外國人來說需要勇氣、難以開口，會擔心司機聽不懂、不知道站名，又或者自己心中的「前面」和司機對「前面」的理解會不同。表示：「小巴係盡量唔想搭嘅交通工具」。

【4】搭倒頭車

坐倒頭車超過5分鐘的話阿May就會暈車浪，不能睇手機。短距離是沒問題的，但有時候搭巴士坐正常方向還是會暈。

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【5】水質不同

阿May講到自己住在日本的時候頭髮比較光滑，沒有現在那麽乾和傷。認爲香港的水質不適合自己，即使用在日本慣用的洗頭水效果也沒有那麽好，需要一個可以將硬水換成軟水的花灑頭（香港食水屬軟水）。

【6】車轉彎不打燈

阿May亦分享到因為香港很少人會「打燈」，自己過馬路時經常不知道車是要直行還是轉彎，還好有很多馬路都會寫著「望右」「望左」提醒。不過她仍然經常會忘記。

【7】廣東話/中文漢字

阿May講到自己廣東話的發音、文法還是會出錯，而且香港有很多在日本沒有見過的漢字，所以還是有很多字不會讀。她爆笑分享到她曾經因為沒見過「亨」字而搞出烏龍。她看到巴士寫著「長亨邨」時，以為是巴士屏幕沒有電，令「享」字少了一劃才變成「亨」。之後在另一個地方再看到「亨」就心想「今日都冇電嘅？」，其實根本是自己的錯......

【8】豬紅、豬大腸、臭豆腐

阿May有幾種食物未能適應，豬紅的口感和腥味她都不太喜歡，豬大腸也是曾經吃過一口已經覺得不能接受，臭豆腐也是。其實鷄腳她最初也因外觀恐怖而接受不到，但現在也習慣了。

有不少外國人來港時都會覺得「搭枱」奇怪又尷尬，但阿May就表示雖然日本亦很少人會搭枱，但她反而很快就習慣了。其實以上這8件事，有部分是港人都無法理解或習慣，特別是搭小巴不敢叫嗌有落實在令人很有共鳴啊……

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