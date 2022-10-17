日本航空公司推超筍月費服務　無限搭飛機、加埋房租都只需1萬！

大家平常返工返學搭甚麽交通工具呢？巴士？地鐵？日本最近有報導，有航空公司與地產公司合作，推出月費計劃，讓市民可以享受住在近郊地方的愜意同時也可以每日到東京上班。



（《WBS》節目截圖）

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總部位於福岡縣的航空公司星悅航空（STARFLYER）與地產商合作，提供縣内多個單位、獨立屋，打算來年春天以租金與「北九州-羽田 飛機放題」組合販賣。換句話說，即使是住在首都圈外的地方也可以搭飛機無限來回東京工作、回家。

STARFLYER推出的租金機票月費組合預計只需20萬円左右（約港幣10,564元）（《WBS》節目截圖）

每天都搭飛機，那價錢也一定很昂貴吧？STARFLYER推出的租金月費組合包含住宅一個月的租金及機票月費，但價錢卻是非常划算。以東京都内的品川區為例，兩房一廳或三房單位的月租大概為25萬円（大約港幣13,205元），而STARFLYER的這組套票則預計將會以20萬円（大約港幣10,564元）發售。

日媒WBS訪問STARFLYER的負責人時，他表示北九州本是工業地帶，有很多商業客戶，但最近使用者減少令他們收到影響。不過同時，在疫情下有不少市民萌生想住在較郊外、遠離市中心的地方。基於飛機比較難吸引客人，以合理價錢出售租金及機票月費的組合，就能正常化搭飛機、令人覺得花時間移動是有價值的，從而吸納客人。

在香港，租金過萬不是甚麽特別事，而且駕駛私家車或者交通工具上班都會產生不少支出。如果花1萬左右就能住在遠離煩囂的地方、每日搭飛機出入，大家會願意嗎？不妨留言分享一下啊!

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