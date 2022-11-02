34歲最美「黑澀會成員」近況曝光超幸福！宣佈結婚IG曬鑽戒放閃

【洪詩／黑澀會／李運慶】現年42歲的台灣藝人李運慶，與自《我愛黑澀會》出道的洪詩認愛2年，相差8歲的感情相當穩定，昨（1）日無預警傳出求婚成功的好消息，2人更在IG上分別以「一句話呼應對方」的方式宣布喜訊，隔空放閃羨煞眾人，引來大批粉絲獻上祝福。



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李運慶出道17年，曾參與多部戲劇演出，近年轉往沐浴品牌代理，事業有成，他在2020年10月時被拍到與洪詩約會，戀情曝光後2人也隨即承認，認愛至今2年終於修成正果，李運慶與洪詩昨（1）日正午12時在IG曬出同一張求婚成功的照片，分別寫下「是的，這就是我的生日願望」及「是的！我就是那個禮物」，只見2人在照片中甜蜜對視燦笑，洪詩右手中指上則戴了一個閃亮的鑽戒，畫面洋溢滿滿幸福。

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同一時間洪詩也在Youtube頻道更新一支「我被求婚啦」的影片，透露自己原以為與朋友到台南旅遊是為了慶生，沒想到竟是趟「求婚之旅」，後來才得知這場驚喜籌備了2個月，讓洪詩相當感動並告白李運慶：「我對自己的求婚，真的想像不到會何時發生和如何發生，但這個求婚，真的就是我想要的，謝謝你！」

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