理科太太當眾被嘲離婚太太　下秒除褸曬「真實身材」成功轉移視線

【走鐘獎／理科太太】媲美台灣金鐘獎的Youtuber界頒獎典禮「走鐘獎」舉辦到第四屆越來越風光盛大！星光大道的精采程度不輸影視圈明星！而典禮當中不少橋段也成為熱議話題，理科太太當眾被嘲「離婚太太」，現場機智又霸氣的反應讓網友讚爆！



理科太太走鐘獎被嘲離婚太太

百萬人氣Youtuber理科太太今年因為離婚事件鬧得沸沸揚揚，屢屢登上媒體版面，沒想到在走鐘獎也被放大調侃，典禮上賀瓏表演棟篤笑，嗆辣風格把台灣一線Youtuber全部拿來開玩笑，介紹到理科太太時，賀瓏說：「今年YT圈有離婚先生，也有離婚太太，噢，是理科太太。」

【圖輯】理科太太成功轉移視線！當眾被恥笑下秒除褸曬身材（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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理科太太走鐘獎霸氣反應被讚爆

被嘲諷的理科太太反應卻超讓人意外！她露出微微尷尬但不失禮的微笑，帥氣脫下外套放送傲人身材，還跟鏡頭揮手致意，坦然大方的表現讓網友讚爆！事發後她還特別轉po了此橋段在IG上，13字反擊！理科太太說：「原來邀我去走鐘獎，是當梗啊！」

【圖輯】點圖放大看更多理科太太IG美照👇👇👇

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瞬間湧入4萬多愛心，網友都被理科太太的霸氣折服！說「美炸了！坦蕩蕩的」、「情商高到respect！自信女人最美」、「直接100分」、「離婚怎麼了嗎？理科帥炸了」，Po文下方賀瓏也來留言「對不起」，結果理科太太回覆更顯大器！理科太太說：「你寫得很好笑，好有才華！」

為何離婚還叫理科太太？白癡公主爆氣幫回覆

理科太太離婚事件頻頻登上版面，也有網友質疑為何離婚了還要叫「理科太太」？甚至還以「理科前太太」、「離科太太」調侃，跟理科太太有著好交情的Youtuber白癡公主就跳出來爆氣回覆，狠嗆網友：「離婚就是比不離婚開心才幸福87~」甚至還氣到跟網友吵架！

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