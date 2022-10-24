中大舊校徽「重光」網民狂讚靚勁多　簡化版被鬧校方一周即棄用？

中文大學新校徽引起軒然大波，盾及鳳改為紫色金色的單色設計，被批似山雞，簡化版省略寫有校訓的絲帶亦令網民「看不順眼」。事隔一星期新校徽被發現疑似消失，官網本應使用簡化校徽，卻已用回原來的「鴛鴦」色。中大回覆《香港01》指校董將於明日（25日）討論相關事項，有進一步消息會再公佈。



（資料圖片）

中文大學上星期宣佈增設簡化版校徽，省略寫有「博文約禮」四字校訓的絲帶，盾及鳳亦分別改為紫色和金色的單色設計引起爭議。新顏色用意是令「鳳」形態更清晰和靈動，但遭網民指鳳的顏色統一後似「山雞」及斑鳩，更有人將周星馳《唐伯虎點秋香》中的「神鳥鳳凰」啄米圖P上校徽。

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雖然中大起初已強調簡化版校徽只用於「推廣及傳媒渠道、以及數碼平台」，正式場合如畢業證書、學校建築Logo等仍會用上有校訓的版本，不過大家認為新校徽「不倫不類」的原因除了無故省去校訓，更多是因為「紫盾金鳳」設計失去本身的特色。

（中文大學官網截圖）

事實上中大曾4度更新校徽，對上一次是2008年，但先前幾次其實都未有太大改動。唯一較大分別的版本是1967年其中一個版本，有兩條龍圍繞校徽，但一直都是起用紫金反色對比的「鴛鴦」色。

事隔一星期新校徽被發現消失，中大官網上方的正式校徽由「紫盾金鳳」變回「紫金鴛鴦」色的舊版本；使用簡化版校徽的官方FB專頁，「紫金鴛鴦」色亦重見天日。中大在上周四（20日）傍晚曾發聲明回應指，原來2021年底至今年初處理更新時，只得內部督導委員會處理，未有任何公開諮詢。

官網被發現正式校徽由「紫盾金鳳」變回「紫金鴛鴦」色的舊版本（中文大學官網截圖）

網民認為最後都是要多名立法會議員校董出聲，當局才肯剎停計畫：「校監校董出聲先有用」、「改校徽咁大件事都可以亂咁嚟」、「網絡改簡化根本冇意義」。中大回覆《香港01》查詢時，未有直接回應為何突然轉回舊校徽，只指校董會於明日（25日）討論相關事項，有進一步消息會再公佈。