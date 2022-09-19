Serrini再推獎學金幫中大師弟妹港大都有份　網民:梁博士春風化雨

女歌手Serrini（梁嘉茵）捐款母校中大成立獎學金，資助師弟師妹，其實她之前已在另一母校港大設同名獎學金，各位大學生或是「梁總理」的學生Fans想申請這兩個獎學金的話，就要看看以下的要求了。



2021年Serrini修讀香港大學哲學博士（香港研究）並畢業（IG @gwendolyn.spot）

Serrini在社交平台宣佈成立第二個以個人名義捐款及命名的獎學金：「新一年記得報船（Scholarship暱稱），中大this time」，引來網民叫好，她畢業於中文大學英文系學士並取得一級榮譽成績，之後到香港大學攻讀文科碩士（文學及文化研究）及哲學博士（香港研究），分別在2015和2021年畢業。

（FB @Serrini）

2021年Serrini已在港大設立「 Serrini Scholarship 梁嘉茵獎學金」，她當時分享指「一次過要捐N年所以今年個amount唔係好多」，又幻想過將獎學金命名為「梁嘉茵博士獎學金」或「梁嘉茵契媽獎學金」，但最後都是要改個正正常常的名。

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今次的中大獎學金亦名為「 Serrini Scholarship」，不過申請官網上仍未公佈相關細節，參考港大獎學金的要求，只要CGPA過一定成績又屬於指定的學院（Faculty）就可以申請。

香港大學HKU Serrini Scholarship 梁嘉茵獎學金

資助金額：每位學生$10,000

資助人數：5人

適用學生：修讀大學學位的本地生

學院：文學院 Faculty of Arts

年級：二年級或以上

學術及非學術要求：CGPA 3.3或以上，並要在校內外其他方面都有傑出表現，如展現領導才能；關心社區；體育、音樂、藝術或其他非學術成就。

面試：有，但會由港大文學院當局負責，Serrini本人不會參與遴選



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