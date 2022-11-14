明日花綺羅低胸裝扮羅賓 不敵身旁第一女公關神還原娜美身材吸睛
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
前AV女優明日花綺羅日前打扮成動漫作品《海賊王》（ONE PIECE）中的「妮歌魯賓」走上街頭，她身穿無袖露腰皮背心露酥胸，同行的還有前「日本第一女公關」愛澤繪美里、有「億女」之稱的歌舞伎町皇牌一條響，其中愛澤繪美里扮成「娜美」，一條響則是《ONE PIECE FILM RED》中的新角色「美音」。
【圖輯】點圖放大看更多前AV女優明日花綺羅IG靚相👇👇👇
+31
明日花綺羅近日分享三人cosplay人氣動漫角在街頭現身的影片，短短幾天以百萬瀏覽人次。網友大讚三人「最強三美」、「腰好細」，直呼真實還原《海賊王》女性角色，讓人太佩服了！
【圖輯】點圖放大看更多「日本第一女公關」愛澤繪美里IG靚相👇👇👇
+9
明日花綺羅與友街頭Cos海賊王女角、狂粉叫「想用花花果實色色」AV女優明日花綺羅首認狂整容 最新進化激似《鬼滅之刃》炭治郎？明日花綺羅新片爆下嫁「青汁王子」 一眾粉絲嚇到崩潰？日本「格鬥妖精」激似林志玲內地爆紅 曾與明日花綺羅戲中激戰前AV女優明日花綺羅拜訪MMA拳手 學習3招「真寢技」降服男對手前AV女優明日花綺羅苦練寢技秒K.O.大隻男 對方投降卻不是因為痛
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】