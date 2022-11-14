明日花綺羅低胸裝扮羅賓　不敵身旁第一女公關神還原娜美身材吸睛

前AV女優明日花綺羅日前打扮成動漫作品《海賊王》（ONE PIECE）中的「妮歌魯賓」走上街頭，她身穿無袖露腰皮背心露酥胸，同行的還有前「日本第一女公關」愛澤繪美里、有「億女」之稱的歌舞伎町皇牌一條響，其中愛澤繪美里扮成「娜美」，一條響則是《ONE PIECE FILM RED》中的新角色「美音」。



【圖輯】點圖放大看更多前AV女優明日花綺羅IG靚相👇👇👇

+ 31

明日花綺羅近日分享三人cosplay人氣動漫角在街頭現身的影片，短短幾天以百萬瀏覽人次。網友大讚三人「最強三美」、「腰好細」，直呼真實還原《海賊王》女性角色，讓人太佩服了！

【圖輯】點圖放大看更多「日本第一女公關」愛澤繪美里IG靚相👇👇👇

+ 9

延伸閱讀：

館長自詡「櫻木花道」超準射籃爆紅 網狂讚：姿勢很有料

農村大媽唱饒舌爆紅 抖音粉絲直逼150萬

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】