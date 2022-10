9個日常英文超易被誤會　Kindly暗寸一流、Take your time=催你？

香港作為國際城市,英文實力自然不會太差,但是一般人都絕對有機會用錯字,明明想有禮貌結果似寸人,令大家誤會。以下9個英文都有網民誤會其真實意思,kindly其實唔友善?Take your time又有無催你?一起看看吧!



《野人老師》

日常生活不論send message還是會話,都有不少機會用到英文,有時一些禮貌的用語反而聽落「寸寸哋」,感覺友善的字句其實可能暗藏玄機!想分清楚到底對方是真心不介意還是畀說話你聽?以下9個英文都有網民誤會其真實意思,雖然說話語氣最重要,不過下次使用時都要小心「詞不達意」說錯話。

👇點撃圖片看9個超易誤會的英文👇

+ 5

👉網民選陪審團憂英文似小學雞 90後前陪審員揭魔鬼細節:好難豁免

👉00後港人移民英國 麥當勞打工1個月揭行內秘聞 最怕啲客咁做!

【1】Take your time

聽落似:好似串緊要我快啲咁

其實係:慢慢

【2】Interesting

聽落似:好有趣喎!Impressive!

其實係:扮有禮貌兜個圈寸人

【3】Your points are well taken

聽落似:得啦,明㗎啦,咪X再講啦

其實係:你嘅意見我會好好參考

【4】As per my last email, …..

聽落似:DLLM睇清楚先問啦!

其實係:根據我上一個email,…

【5】Funny

聽落似:你好搞笑呀!

其實係:比起有趣,意思更加接近On9,例如funny farm係解精神病院

【6】Good Luck

聽落似:睇路啦你

其實係:祝你好運

【7】Noted with thanks

聽落似:「哦」,感覺好格式化

其實係:收到thank you(雖然內心可能都係想答「哦」)

【8】Friendly reminder

聽落似:你再唔記得就死硬

其實係:溫馨提示

【9】Kindly

聽落似:比起please更加有誠意

其實係:語氣強啲但其實有骨、帶不滿意味,類似「唔X該你快手少少」