9個日常英文超易被誤會　Kindly暗寸一流、Take your time=催你？

香港作為國際城市，英文實力自然不會太差，但是一般人都絕對有機會用錯字，明明想有禮貌結果似寸人，令大家誤會。以下9個英文都有網民誤會其真實意思，kindly其實唔友善？Take your time又有無催你？一起看看吧！



《野人老師》

日常生活不論send message還是會話，都有不少機會用到英文，有時一些禮貌的用語反而聽落「寸寸哋」，感覺友善的字句其實可能暗藏玄機！想分清楚到底對方是真心不介意還是畀說話你聽？以下9個英文都有網民誤會其真實意思，雖然說話語氣最重要，不過下次使用時都要小心「詞不達意」說錯話。

👇點撃圖片看9個超易誤會的英文👇

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【1】Take your time

聽落似：好似串緊要我快啲咁

其實係：慢慢

【2】Interesting

聽落似：好有趣喎！Impressive！

其實係：扮有禮貌兜個圈寸人

【3】Your points are well taken

聽落似：得啦，明㗎啦，咪X再講啦

其實係：你嘅意見我會好好參考

【4】As per my last email, …..

聽落似：DLLM睇清楚先問啦！

其實係：根據我上一個email，…

【5】Funny

聽落似：你好搞笑呀！

其實係：比起有趣，意思更加接近On9，例如funny farm係解精神病院

【6】Good Luck

聽落似：睇路啦你

其實係：祝你好運

【7】Noted with thanks

聽落似：「哦」，感覺好格式化

其實係：收到thank you（雖然內心可能都係想答「哦」）

【8】Friendly reminder

聽落似：你再唔記得就死硬

其實係：溫馨提示

【9】Kindly

聽落似：比起please更加有誠意

其實係：語氣強啲但其實有骨、帶不滿意味，類似「唔X該你快手少少」