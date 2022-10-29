肛門痕癢因你太乾淨！專家揭5大肛門保養原則　濕紙巾抹屁股超錯?

大家有沒有試過明明去完大便後有徹底清潔，但仲覺得肛門位置好痕？專門醫治痔瘡的外科醫師鍾雲霓表示很多時候，肛門會痕癢並不是不乾淨，反而是你「太乾淨了」，將肛門本所需的油分全都洗走了，因而肛門才會又痕又癢。



圖為大叔的愛劇照

痔瘡手術女醫師鍾雲霓近日於Facebook上發文表示，有網民向她詢問指自己去廁所後都有用純水的紙巾將肛門擦拭乾淨，連沖涼都有好好地清洗，但肛門依然會癢，因而懷疑自己長痔瘡。鍾醫師對此表示其實這樣可能並非痔瘡，而是對肛門的保養有錯誤觀念！

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鍾醫師表示肛門和私密處都需要有適當的日常保養，連如廁後的擦拭方式和去廁所的時間都會影響肛門健康，長期不當的保養反而更容易令肛門出現痔瘡，甚至脱肛的問題。因此爲了讓大家好好地愛護各自的「肛門」，鐘醫師一共整合了五大保養肛門的原則，有需要的大家睇下啦！

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清潔肛門和私密處的五大原則

1.抹屁股一定要從後往前抹

這一點女仔們會較爲危險，因女仔們的肛門和尿道是鄰居，若往前抹的話會有可能將細菌帶到尿道，進而變成感染。但若痔瘡出現長期脫垂、甚至內黏膜翻出肛門、終年濕黏的問題，這亦會增加感染風險。

2.用濕紙巾抹屁股可能會令你更痕

當覺得肛門痕的時候，千萬不要用任何私密處洗劑、肥皂或任何沐浴露去清洗，這樣只會令你越洗越乾，甚至令肛門處的皮膚受傷。濕紙巾或濕式衛生紙非常方便，但若使用後有痕癢情況，有可能它們並不適合你。當大家覺得痕癢時候請仔細觀察、切莫自己騙自己，若想濕擦的話不妨用廁紙沾點水來抹，可能是另一種選擇。

3.肛門癢好可能是你洗太乾淨

當大家一覺得肛門痕，第一就會聯想到洗得不乾淨，於是就會掉入過度清潔、越洗越痕的循環裡，尤其是有過敏體質的人其實到換季或天氣較乾的時候都會覺得痕癢。其實肛門處的皮膚就像嘴唇一樣嬌嫩，本身是應有點濕潤和油脂，感覺肛門特別癢的時候，如廁後，用溫涼水洗、輕輕按乾，再擦上凡士林、替肛門皮膚表面補點油就可以了。

4.去廁所的時間勿超過5-7分鐘

其實去廁所太耐會有可能令肛門腫脹、有異物感和脫垂，甚至生痔瘡。其實大家若排便不通暢不妨將一個有高度的凳子在腳下，讓腸子轉彎時的曲度被拉直，調整姿勢後排便就可以更通暢。

5.去廁所出力錯誤會脱肛

若果如廁時錯誤用力的話好有可能會導致脱肛，因而當沒有便意和連續好幾天沒排便時，大家不妨攝取能代動便意的非水溶性膳食纖維來刺激腸壁。而當有便意，但糞便硬、無法排出時，則要攝取水溶性膳食纖維，給腸道好菌足夠的養分運作。

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