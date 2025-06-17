鼻毛突出樣衰但有用？兩類人易變長毛　醫師籲勿亂拔：後果超災難

鼻毛長到超出鼻腔，社交時不美觀又尷尬，相信不少人都經歷過。面對旺盛的鼻毛，可能會想直接拔除，眼不見為淨，不過其實鼻毛比你想的更重要，它扮演人體呼吸系統中的關鍵角色，台灣醫師黃軒更警告，隨意拔除鼻毛可能導致嚴重感染，甚至有生命危險。



鼻毛長到超出鼻腔，社交時不美觀又尷尬（《大內密探零零發》）

鼻毛外露原因

「毛髮可修飾的一對手」，鼻毛容易外露，每到社交場合總令人十分尷尬，其實它們「離家出走」有幾個原因，黃軒醫師近日在FB拆解「鼻毛」對人體的重要。

【1】生長方向：鼻毛通常偏向外面生長，不過向外的時候才能形成一道有效的「過濾網」，空氣中的雜質無法進入鼻腔之餘，就算有髒東西殘留亦更容易被噴嚏帶走。

【2】激素影響：身體的雄性激素越多，毛髮通常就越粗、越黑，所以男士較易出現鼻毛「茂盛」的情況。

【3】基因及年齡：雄性激素不代表一切，其實父母的基因都會有影響。此外，隨著年紀增長鼻毛也很有可能生得越來越長。

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人體每天吸入近1萬公升的空氣，空氣中更隨時夾雜灰塵、花粉、病毒、懸浮微粒等等雜質（資料圖片）

鼻毛似「口罩」阻隔空氣雜質

人體每天吸入近1萬公升的空氣，空氣中更隨時夾雜包括灰塵、花粉、病毒、懸浮微粒等等雜質。其實鼻毛可以有效阻擋這些污糟或有害的物質，就像守門員一樣，如果遇到小昆蟲、花粉之類的異物，鼻毛也會幫手刺激神經令你打噴嚏，從而阻隔它們進入。試想像如沒有鼻毛，一切在空氣中不乾淨的物質就會由鼻腔直達肺部。鼻腔中的黏液與纖毛也能黏住更微細的懸浮粒子，讓你在呻鼻涕時自然帶走，進入肺部的空氣就更乾淨。

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鼻毛與過敏也存在微妙關聯。黃軒醫師指出，有研究發現鼻毛較濃密的人即使患上季節性過敏性鼻炎，日後較不易發展成氣喘。這代表鼻毛不只是物理屏障，也在免疫防禦方面扮演了不容忽視的角色。如果鼻毛變少，呼吸道受感染的機會也較高，常見的包括感冒、喉嚨痛和氣管炎等。

鼻子、上唇與下巴之間區域是人體的「危險三角區」，此處的血管與大腦相連（《大話西遊》）

醫生：亂拔鼻毛可能致命

黃軒醫師強調，即使鼻毛再多再長也千萬不要亂拔。毛囊與周圍皮膚容易因拔毛受損而導致感染，例如紅腫、疼痛，甚至化膿，醫學上稱為「鼻前庭炎」。鼻子、上唇與下巴之間區域亦是人體的「危險三角區」，此處的血管與大腦相連，如受到嚴重感染，病菌可能經血液進入腦部，足以致命。雖然這類案例並不常見，但確實有發生過，所以最好還是避免。加上有研究指出，拔鼻毛的疼痛程度近似於拔頭髮，更會引發連鎖反應如打噴嚏、流眼淚，並非想像中輕鬆。

如果有鼻毛突出問題，黃軒醫師建議輕輕修剪外露部分，以維持鼻毛原有的保護功能。工具可選擇圓頭剪刀、電動鼻毛修剪器，在不傷害皮膚的前提下迅速完成修剪，切忌剃光或連根拔起。雖然鼻毛礙眼，但也可保護我們的健康，與其直接拔走鼻毛，不如尋找美觀又可以與它共存的方法。