日本吉卜力樂園開幕電視直播　驚見宮崎駿路過「現真身」全民傻眼

相信大家都認識《龍貓》、《魔女宅急便》和《哈爾移動城堡》這些作品，在昨日（11月1日）日本的吉卜力樂園終於開幕，讓粉絲可以進入吉卜力的世界觀，吸引大量人潮到場。有日本電視台直播直擊現場，竟然有神似宮崎駿的人在鏡頭前經過，引起網民熱議到底他是不是導演本人。



網民發現疑似宮崎駿的人物現身「吉卜力樂園」（YouTube：@TBS NEWS DIG Powered by JNN）

位於愛知縣長久市「愛・地球博紀念公園」內的「吉卜力樂園（ジブリパーク）」在11月1日正式開幕，吸引大量粉絲到場參觀，據報有粉絲甚至在開場前4小時便已經在場等候。園內將吉卜力動畫的經典場景變為現實，將動畫的世界觀完美重現。日本電視台TBS昨日到場報導盛況時，赫然有位與宮崎駿長相非常相似的男士在鏡頭前走過，隨即引起網民熱烈討論。在園區開放首日，他竟然一個人在園內走動？不怕引起騷動嗎？！

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一頭白髮、一臉白鬍鬚、戴著黑框眼鏡的中年日本男性，任誰乍眼一看都會覺得是宮崎駿，相似程度甚至令報導中的TBS記者看到他後「食螺絲」。不過作為名人，他在充滿吉卜力粉絲的地方自由走動真的可以嗎？不過有網民很快就發現，其實這位「宮崎駿」並不是本人，而是由日本一位47歲模仿藝人「いずみ包」Cosplay的。他因為很喜歡吉卜力的作品，自15年前起便一直有作為吉卜力模仿藝人活動。

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「いずみ包」接受日媒《メ〜テレニュース》的訪問時表示，自己沒有在抽選中抽到門票不能進入展館，本來沒有打算到場，但「『第一日』得今日一次㗎嘛！」，於是在凌晨2點便按耐不住駕車由埼玉縣出發前往「吉卜力樂園」。由於Cosplay還原度超高，他在園區內被不少粉絲要求合照。

不過其實園內似乎並不允許客人Cosplay進場，因為日本落語家登龍亭獅鉃在Twitter上亦po出自己裝扮成宮崎駿的樣子，分享到有員工把他截停不讓他進場。但為何「いずみ包」在園區內就可以自由走動拍照呢？說不定是他太過神似宮崎駿，令職員也以為他是本人，不敢上前搭訕呢！

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