抖音大熱「曬陰叉電」 全裸曬3分鐘勁過飲咖啡？仲有一大隱藏好處

不知道大家會用甚麽方法令自己更精神呢？相信有不少人都會回答飲咖啡或者食粒糖。但一班TikTok的網民似乎就喜歡用比較獨特的方法「充電」。竟然主張用太陽能曬會陰才是王道！



（Instagram：@jahriver22）

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會陰是人體生殖器官到肛門之間的部分，可以説是人體最少機會曬到太陽的地方。最近美媒VICE分享到，有一批外國網民主張，只要每次曬會陰3分鐘，就能為人體充電，獲得有如喝了一杯咖啡或在太陽下走了一天的能量。社交平台抖音TikTok上#perinuemsunning（#曬會陰）的標籤已經突破270萬次瀏覽，似乎有不少人都對這個潮流抱有濃厚興趣。但到底為甚麽這個奇特的「健康」活動會在網上瘋傳呢？

有網名Abushady的紐約「曬穴者」表示，溫暖的太陽曬著會陰的感覺很舒服，是一種沒有體驗過就不能理解的感覺；「就好似太陽由底開始慢慢咁充滿你！」。他表示自己會拿出瑜伽墊，全裸在陽光下做瑜伽兩至三小時，某些動作會令人體完全暴露於陽光下，並不是特意為了曬穴而做。他亦講到自己完全不怕會曬傷，因為他的生活方式和吃的食物能由内至外保護他的皮膚，即使沒搽防曬站在猛烈陽光下數小時也不會曬傷。認爲會曬傷的人是因為他們曬的不夠、還沒建立耐力，而且過著「有毒」的生活模式，令他們的「血液有毒、與大自然不協調」，所以就會與太陽產生反應令他們曬傷。

不過英國醫生Dr.Karan Raj最近亦上載影片，警告網民不要用後庭吸收「太陽能」，講到會陰的皮膚非常薄，生物學和人體進化本來確保它不會接觸到太陽。受到陽光直射只會提高曬傷、敏感和皮膚癌的機率，直指「0證據」支持曬會陰有任何健康功效。

（Instagram：@livan.thedream）

雖然有這些風險，有加拿大的一對情侶經常會在社交平台分享他們曬會陰的照片。他們每次喜歡曬30秒至5分鐘，認爲能補充能量、令性欲提升，情侶一起做更能拉近兩人之間的關係。22歲的美國青年Jafia就反駁指做任何事都有風險，不認爲「曬穴」有問題。而且肛門是人體污物的出口，「曬穴」就可以利用太陽的消毒作用淨化。

其實要曬會陰，就需要將下半身衣物脫光光，然後躺在地上雙腿舉起打開，或者面向地趴下抬起臀部。作為一個城市人，很少機會可以全裸或下半裸暴露在陽光之下。要補充能量，感覺飲咖啡效率會比較高呢……

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