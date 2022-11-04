電話騙案越洋呃到去日本？女高中生被「廣州公安」威脅遭騙938萬

最近香港騙案電話激增，相信有不少人都收過類似來電，政府早前亦在執法行動中拘捕逾百人打擊騙案。不過，騙徒似乎越來越猖狂，日前有日本高中生就收到「中國公安」的電話，最終被騙938萬円……



（YouTube：@ANNnewsCH）

大部分人聽到「我哋係衛生署職員…」就會立刻知道是電話騙案，直接切斷通話。但即使政府有多次呼籲市民小心詐騙，不時仍會聽到有市民因被騙報案。沒想到這類行騙方式已「越洋」到日本，日前日本廣島縣就發生一宗女高中生被騙逾900萬円的事件。

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根據日本ANN報導，當地警方指出，住在東廣島市的女高中生上個月從手提電話收到自稱「東京厚生勞動省職員」的來電。該男性「職員」以普通話表示發現「從你的手機號碼發送了很多關於新冠的不良訊息」。之後，她再收到「中國廣州公安局職員」的來電，稱有被捕的「犯罪集團供述你拿了一批錢偷走」、「把錢放進去這個新戶口，調查後沒有問題會還給你。如果不轉賬就將你逮捕！」。

因為這位日本女高中生會講普通話，她便按騙徒要求，分十數次從自己及母親的戶口中將合共938萬円（大約港幣49.8萬）轉賬至指定戶口。直至11月1日，她的母親發現自己沒有印象的支出才揭發事件。警方正巡特殊欺詐案件方向進行調查。

（《三年A班》劇照）

報導中並沒有交代，該名被騙女生和母親是哪個國籍。有日本網民表示事件細思極恐，「究竟犯人係點咁準確揾到識講普通話嘅女高中生？」，而且還是一個可以輕易調動938萬的高中生；質疑是否有公司收集個人資料後出售。亦有網民驚訝於她會說普通話，既然有能力學懂第二語言，為何會這麽容易受騙呢？

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