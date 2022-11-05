AV會導致腦萎縮和失性慾？醫生列5點不看AV反易患「性功能障礙」!

不看AV好有可能會導致「性功能障礙」!台灣性治療師童嵩珍於社交平台上貼文指曾有醫師表示看AV會導致大腦萎縮和沒性慾，因而勸大家要改喜愛看色情片的習慣，但其實看AV是好是壞在乎於看的人對性的態度，相反不看AV下場反而會更慘，太過自我控制更加會導致「性慾缺乏」。



台灣治療師童嵩珍於Facebook上個人專頁上以「小心，不看色情片，性功能反而會障礙喔!」為題，指看到一名來自馬來西亞的醫師山姆漢，曾表示看A片會令人變得健忘、情緒易怒，更會造成腦部萎縮、失去性慾，因而要改看A片的習慣。童醫師表示該名醫師的看法可能是根據2000年(Patton,1986;Stolberg,2000)的報導從而得出的結論，認為「精液流失與生殖器的機械化不當操作會使之造成感染、性功能障礙或精神障礙的原因有關。」但其實事情並不是這樣，相反不看的話可能會有反效果。

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童醫師引用了性學研究Archives of Sexual Behavior學者Felix Zimmer&Roland Imho於2020年的研究指出一共列出5點反駁:

1. 看AV會導致身心失調，常會被當「成癮」，但其實會否成癮重點在於能否「控制」，更且會否影響人的生活才是重點。

2. 由於人們常認為要適應社會常規，並對性做出「正確」行為，才是品行優良的人，如自慰或過度自慰等，都被當為「不正確」的性行為，而且是與個人控制不良有關。

3. 一個具有高度自制力與禁慾的人，在性生活上獲得高潮的機率會降低，若果性幻想被過度壓抑、人們會對性慾望完全提不起勁，最後導致性慾缺乏。

4. 看AV片是好，還是壞？完全取決於「為何要看？」對於自慰藉A片來提高性慾的人來說是相當重要的機制。而在一些相對保守的國家，對性議題有宗教信仰的虔誠度，或對科學研究不信任，會認為看AV自慰，對健康會構成問題，甚至影響兩性關係。其實看AV的好壞與「態度」有關，AV本身並沒有對錯。

5. 至於AV會否導致「大腦萎縮」講法，仍是眾說紛紜，其實研究者對於看A片的態度、取樣的標本等等都會影響結論。

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童醫生亦表示其實大家只要有適當引導和引誘用作自慰便可保持性功能健康，醫生更提醒不自慰和節制自己自慰的人反而更容易造成性功能障礙，越節制自己敏感度會越高，更有可能發生早洩情況，令自己以後更不敢自慰，情況會成惡劣循環。

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