狂學三級片做愛好恐怖！10個性愛禁忌極掃興　死魚冇反應只排第4?

性愛是兩個人的事情，如果只顧著自己開心那就真的不行！很多人想在床上力求好表現，卻忽略更多「應注意而未注意」的禁忌，這些行為都會讓慾火被澆熄，你是否也遇過超恐怖床伴呢？



DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網友熱議十大做愛時認為最不行的10個禁忌，不熟練要練習、做不到要治療，想要享受舒爽快感一定要注意囉！（點圖放大看「10個性愛禁忌」👇👇👇）

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第十名：批評對方身材

兩人在床上坦誠相見，不宜太計較對方的火辣等級，不過，總有一些人會煞風景，明示暗示對方身材不夠好。

切記，不管有什麼想法都不要胡亂說出口！先撇除惡意批評的行徑讓人不開心，就算是少根筋的評論起床伴的身材，太肥太瘦都要嫌，聽到後真的很想大翻白眼，說穿了，啊不然你是多完美啊？都發生了還聊那麼多，不喜歡幹嘛不滾開～

第九名：做完就睡

男性在高潮過後往往會進入一種聖人模式（缺乏性慾的情況），甚至一下子倒頭就睡，這樣會讓對方認為你一點都不貼心、質疑只是想打砲而已！

雖然說「聖人模式」與「男人性愛後容易進入睡眠」都是生理反應導致，但人畢竟還是注重感性的生物，下次記得累也要清理、抱抱彼此、稱讚對方表現或多說些情話，這樣感情可以保溫更久喔～

第八名：一直學三級片

三級片為了追求刺激往往有許多不合理的橋段，把成人片當作床上教學，完全照著做可不是件好事喔！

像是強迫口交、吞精、高難度體位、羞辱性言語等，片子中的演員畢竟還是在「演戲」，若真的模仿這些舉動恐怕會造成反感，甚至是生理上的不適，因此若真想嘗試片子橋段，還是要跟伴侶多溝通、不要強迫人家才好喔！

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第七名：只顧自己爽

舉個例子，像是女友幫你口交到嘴酸，你卻連前戲愛撫都做得相當敷衍，只急著想要「啪啪啪」，這行為就超不行啊～

要記得，每個人的敏感帶、對性刺激的接受度不盡相同，這會影響到伴侶被勾起性慾跟達到高潮的時間，若只顧著自己想要進入或趕快登頂，會讓床伴想大翻白眼，幫你的床技打上一個大交叉。

第六名：堅持不戴套

不怕一萬只怕萬一，就算自認潔身自愛沒有性病的疑慮，但女方可能因此懷孕，若你還沒做好準備，還是乖乖戴上安全套吧～

請別再說「不想有東西隔著你我」、「保險套太小我戴不下」這種女方一聽就想大翻白眼、把你踢下床的話語了，不想搞出人命，還是戴套吧！

第五名：各種體味太濃

每個人都有自己的體味，當然無可避免的會聞到對方的「味道」，包含口臭、狐臭與汗臭等，常常讓床伴一吸就性慾全失。

除了上述體臭，不管男性女性，私密處的清潔也非常重要，若不想做愛時太過尷尬，不如先一起泡個鴛鴦浴吧，還能增加情趣呢！

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第四名：死魚沒反應

有人可能會覺得害羞而放不開，但對於主動的一方而言，如果你面無表情、沒有聲音，那很容易讓對方快速冷掉。

因為那不僅像在跟一個充氣娃娃做愛，也會讓人懷疑是否是自己技術太差，進而感到挫敗跟喪失鬥志，久而久之就會讓原本該甜蜜的性愛變成酷刑了。

第三名：未經同意下玩SM

大家的性癖不盡相同，有人偏好重口味，例如SM、綑綁或窒息式性愛等等，這些可能就屬比較小眾、不是大多數人可以接受的了。

小編提醒，想玩重口味的朋友們還是要先跟床伴溝通好，確認對方可以接受的程度，也要先溝通訂下「停止」的暗號，才能避免糟糕的性愛體驗、甚至是發生意外喔！

第二名：早洩快槍俠

兩人愛愛正歡愉時，發現男方卻是早洩快槍俠，這情況真的會讓人沮喪！但男性朋友們先別急著自我否定，其實早洩原因跟體內血清素有關，現代人工作壓力大，導致血清素不足、進而影響到射精情況，這些都是要勇敢正視的問題。

小編要順便科普一下，早洩跟勃起障礙（俗稱陽痿）是不同類型的障礙，這些都可透過藥物輔助，例如不夠硬可以吃藍色小藥丸，但切記勿吃來路不明的藥物造成反效果，尋求專業醫生協助、搭配正規藥物輔助，性福一定更長久喔！

第一名：陽痿軟趴趴

做愛最怕的就是氣氛到了、衣服脫了，結果男性雄風卻振作不起來，人家期待看到一條龍，結果只剩一條蟲啊！陽痿雖然會讓男性朋友自卑，但也突顯了重要的健康問題，因此不要羞於啟齒，必要時就要看醫生。

事實上，造成男性勃起功能障礙的原因從疾病到心理因素都有，包括糖尿病、高血壓等，以及其藥物副作用的影響，而抑鬱、壓力大也多是年輕男性不舉的主因，只要身心都健康，就能有高品質的性生活喔～

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年08月01日至2020年07月30日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『母湯床伴行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】