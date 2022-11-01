食客轟餐廳「拒收毫子」卻找毫子　拒收散紙犯法嗎？法例原來咁寫

正所謂「己所不欲，勿施於人」，日前有網友於社交平台上帖文表示，早前光顧的餐廳於前台上卻列明「不接受一千元鈔票、一二毫子或五毫子」，但該間餐廳卻向他找續2個5毫子，當Po主想向其換為一個$1元，店家卻拒絕和反問「點解唔收毫子?」，令Po主對店家做法不解和感到整件事「好諷刺」。帖文引起網民熱論，有網民就好奇表示「點解唔肯收毫子，會有毫子找?」



圖擷自Facebook群組「屯門友」

日前有網民於Facebook群組「屯門友」貼文表示先前於一間米線店結帳時，店家向其找續4個$2元和2個5毫子。當Po主要求店員將2個5毫子轉為1個$1元，卻遭店家拒絕更反問Po主「點解唔收毫子」，但Po主表示最諷刺的是「佢哋收銀台就痴住一張：『不接受一千元鈔票、一二毫子或五毫子』」因而Po主向其反駁「你哋都唔收我哋五毫子，點解你要找我哋五毫子？」，店家惱羞成怒表示「咁你哋係咪難為我先！」Po主表示雖然店家最後「好不情願」地換回$1元給他，但仍覺得無奈和「好搞笑」，因店家說明不收毫子，卻向客人找續毫子。

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圖為愛回家之開心速遞劇照

帖文一出，即引起網民熱論，有網民對Po主行為讚賞有加「對唔合理的事情要主動爭取合理嘅對待」，「樓主據理力爭」，亦有網民覺得店家自相矛盾「佢哋唔收毫子，咁點解有毫子找俾人」，「佢哋唔收人毫子就唔應該迫個客要」。有網民亦對店家拒收毫子是否會觸犯法例感到疑惑「認真一問，其實可唔可以拒收一、二、五毫架？」，「拒收唔喺犯法㗎咩?」。

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其實根據香港法例454章《硬幣條例》第2(1)條，1元面額以下的硬幣，所支付的款額不可超逾100元，而面額少於1元的則不可支付超逾2元。但法例並沒有規限店舖接受或拒絕這些硬幣，亦沒有條文說明就拒收的店舖有何罰則。如若對貨幣接受或拒絕有爭執，警方則會當作一般「糾紛」案件處理，協助調解。

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欠債還錢天經地義，打算借完錢移民走佬，而且以為無後果，就大錯特錯。日前，有網民於討論區發文指他的朋友在獲得政府的失業貸款後便去了英國，朋友更表示即使他不還錢，都不會有任何後果，網民對此真偽感到疑惑，因而向網民發問。大律師就表示借錢唔還，分分鐘可能會變成「通緝犯」。