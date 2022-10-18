港人疑借政府失業貸款$80,000走佬英國　網民稱無後果大律師咁講

欠債還錢天經地義，打算借完錢移民走佬，而且以為無後果，就大錯特錯。日前，有網民於討論區發文指他的朋友在獲得政府的失業貸款後便去了英國，朋友更表示即使他不還錢，都不會有任何後果，網民對此真偽感到疑惑，因而向網民發問。大律師就表示借錢唔還，分分鐘可能會變成「通緝犯」。



圖自Shutterstock

近日，有網民於連登上發文，表示他的朋友借了政府失業貸款80,000港元，然後便走去了英國，更指「反正是政府100%擔保」，若銀行見其沒有還「條數都喺政府食」，朋友更稱理論上這並沒有任何後果，該名網民對朋友說法是否屬實感到疑惑。

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政府於2021年4月28日起推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，俗稱「失業貸款」，以舒緩失業人士因失業而帶來的財政壓力，只要是失業至少兩個月，自僱人士、自由職業者、散工或臨時工，並能提供失業證明即可申請。申請人最高可貸款100,000港元，實際年利率為1％。貸款人可選擇首18個月還息不還本，並可攤分10年還款，於還款期內還清全部貸款和利息，更可獲回贈全部利息。

帖文一出，即引起網民熱論，有網民表示「唔係理論上無後果，只係吹你唔漲，如果你以後唔返嚟的話」，更指若不還錢分分鐘可能會變成刑事「如果一期都無還,就會比人當詐騙」，有網民亦表示Po主的朋友「為8萬銀搞到係香港一身蟻真係無謂」，更補充指「借錢不還，惡意走數會影響Credit rating，去到外國隨時開唔到戶口同申請唔到信用卡」。

但借錢後走到國外是否就真的沒有任何後果?就此《開罐》向大律師陸偉雄查詢，他表示「即使離開香港都可以將佢定罪」。陸大律師指若然該名朋友是借政府錢後不還，政府是「可控告盜竊罪」，警察可以為此立案而申請「拘捕令」。若然其不在香港且證據亦未足夠，他們則可以申請通緝令，而「你就會變成我哋所講的通緝犯」。

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陸大律師亦補充，若證據足夠的話案件依然會照審，即使你人不在香港，法庭只會當你缺席，但「仍然可以將你定罪」。陸大律師亦關於前立法會議員許智峯案例作為例子稱，雖其正處於海外，但高院仍在許智峯缺席下審理律政司控告許智峯4項刑事藐視法庭罪，涉誤導警方和法庭撤銷離境限制的案件，且罪名成立需入獄3年半。對於此亦表示雖然你「唔返香港咪唔返囉」，但你卻可能背負著「被定罪」和「通緝犯」的名稱，那絕不是「一個正直不柯的人」應有的態度。

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近日，有網民於社交平台上帖上兩張紙紮的士的照片，而該架紙紮的士與真正的的士像真度超高，驟眼看根本難分得出真假，有不少網民看到照片後都笑話「上錯車會唔會去另一個世界」。帖文引起網民熱論，最後連紙紮的士的「車主」都忍不住出來回應。

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