港人移台開設移民仲介公司　苦訴N宗在台辛酸事嘆：生活並不容易

近年有不少港人都選擇移民，而台灣則是港人移民的熱門國家，但移民後的生活又是否想像中那麼容易呢？近日有台灣節目「誰來晚餐」就訪問了鄒先生一家五口，他們於2017年移民到台灣，其後於台灣開設移民公司，專門幫香港人移民到台灣，但近年因台灣對港人移民更為嚴格，令生意越來越難做，生活壓力亦加重，更令他們直呼其實「台灣生活不是很容易」。



《誰來晚餐》節目擷圖

鄒先生與太太以及三位小朋友，一家五口於2017年移民到台灣。鄒太太本於香港是從事IT行業，而先生則是從事露營導遊。他們當初之所以選擇移民並非主要因政治原因，而是因「工作的壓力和小孩功課壓力」而選擇移民。到台灣後，他們本從事帶團露營事業，但因「台灣太大，有1800個營地」，事業根本發展不了。

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直到2019年，鄒先生和太太發現於他們Facebook專頁「香港人移民台灣路」下，越來越多人留言詢問有關移民到台灣的資訊，從而發現商機，在就讀移民課程後半年，便開設了移民公司專門協助港人移民台灣。鄒太太坦言，其實來到台灣生活四十歲還要創業，「其實是很難的」，還要照顧家人，生活也「很吃力」。近年台灣審批港人的移民申請更越發嚴謹，令鄒太直言「生意越來越難做」，收入亦非常不穩定。

Facebook專頁「香港人移民台灣路」擷圖

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近年台灣於2021年8月內政部修正《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，列明若申請者為現任或曾任大陸的行政、軍事、黨務或其他公務機構、團體，或在港澳投資的機構或新聞媒體，台灣當局將不予其許可居留，除此外「現(曾)於香港或澳門政府部門任職者，宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠港澳政府」和於內地出生者都需要申報，申請人數多，更且審批項目增加，令申請人等候時間加長。

《香港澳門居民申請居留定居申報書》

鄒太太亦表示現在最快的案件是符合申請條件後，半年內獲得居留權，但「最久的有兩年」。而現在越來越多人因等兩年以上都等不到，而選擇中途放棄，令他們收入少，此亦「成為他們的壓力」。因收入的減少，鄒太更需拓展其他業務，代購蛋白飲品和曲奇餅的產品到香港。

《誰來晚餐》節目擷圖

除了收入上的壓力，於生活上，他們都表示並不是能完全融入和適應當地的生活。於影片中，鄒太太表示他們對於台灣的食物都不太感興趣，「一家人很少外食」，台灣很多東西都是炸的，到夜市吃東西也吃不飽，有不少台灣大中小吃和食品，例如，蚵仔麵線、臭豆腐、雞屁股等都吃不習慣。除了食品，他們身邊很少當地朋友，很多都是交際上的朋友。

他們明白當地人的熱情，很想知道很多貼身的問題，初見面就會問很多例如「你多少歲?」、「收入多少?」等的問題，相比香港人則很多時候都是交心熟悉的朋友才會問的問題，令他們一開始亦有所不習慣。鄒太連買餸的時候亦遇到問題，她表示曾嘗試買餸時問人可不可以送條葱，結果對方反應很大，更稱「我要請保全（保安)了」，從此之後她也便不敢再於街市「講價」。

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故事一出，有不少網民都紛紛表示，完全明白他們的辛酸。有不少網民更安慰表示「格格不入並沒有關係，來到新地方當然會不習慣」，「只要生活在台灣慢慢學! 沒有關係!」，有網民亦表示現在的確越來越多人放棄移民台灣「有朋友等超過兩年，最後都放棄，移民到英國」，亦有當地人表示「台灣人很熱情會問很多問題」，台灣人並沒有惡意，希望他們能放下心來認識更多當地的人。