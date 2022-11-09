疑第一城鎖車隊2023年收支預算流出　年收達7位數!網民質疑報細數

第一城鎖車隊常被港人戲稱為「第一城F1」，全因鎖車速度神奇、頂級、超卓！不少人都好奇第一城每年平均在鎖車的收入數字，今日（5日）網上流出了一張疑似第一城鎖車隊2023年的收支預算表，年收入竟達到驚人的7位數字，不過有網民就質疑管理公司因為一個原因報細數！



日前有車主自行在第一城鋸鎖恐犯刑事（Facebook「Asia Idiot Drivers」影片截圖）

今日（9日）有網民在Facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」發帖，貼出了一張疑為物業管理公司的的報表，上面印有第一城2023年公眾收支預算。其中最為人關注的當然是鎖車隊的收入和支出啦！

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疑似第一城鎖車隊2023年的收支預算表流出（Facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」截圖）

在報表中上有多達22項收入和開支的細項，但無論是支出和收入的首項都是「鎖車費」，可見管理公司及屋苑也非常重視「第一城鎖車隊」帶來的收益。報表中提到鎖車費的年支出為$740,000，計算得出月支出約$61,667，應為鎖車隊團隊車輛、維修、油費等整體開支，但就未知鎖車團隊的薪金是否納入其中，或是計算在另一項「員工薪酬支出」當中。

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AM車也是無得傾，照鎖無誤！（FB「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

而鎖車費2023年收入預算為$1,300,000，以車輛每輛解鎖為$320計算，估計一年間約有4,063輛車被鎖，即每日11輛左右。再用以上的總收入扣除總開支，鎖車隊2023年度的預計純利約$560,000，除開即每天純利約$1,534元。

而值得留意得是在共四項收入項目（鎖車收入、其它收入、泳池收入及網球場收入），一共帶來$4,470,000的預算收入，鎖車費收入（$1,300,000）佔了當中大約3成，可謂收入命脈之一。

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不少外賣員都避免送第一城的訂單（Facebook群組「車Cam L（香港群組）」截圖）

網民看到數字後就認為管理公司在鎖車收入上「報細數」，並解釋這一份是2023年度第一城的財政預算案，「收入如果預多咗，變相住宅部份需要分攤嘅管理費自然會少咗，正常管理公司點會將依啲數報大，一定係報細令住戶管理費有上調空間」。不過直言就算如此，第一城鎖車年收入過百萬其實也算非常可觀。

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沙田老牌屋苑第一城經常都被網民討論，除了討論樓價以外，第一城的F1級鎖車隊也是享負盛名。有網民貼出一張第一城鎖車的圖片，雖然該處會鎖車已不是新聞，但就因為被鎖車的車主疑似沒有查看車輛狀態，直接上車扭軚打算開走，結果車身被車鎖傷到入肉，圖片引起了網民熱議。

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