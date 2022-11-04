樓市回落業主「賣腎再賣樓」地產文學再現民間！15個爆笑吸客標語

近期樓價回落，多了買家想「睇定啲」才入手，相反業主就變得心急，不介意減價也希望可以盡快售出。為了在眾多樓盤之中吸引買家，有地產代理就用上引人注目的標語作推銷。



（資料圖片）

KOL渾水近日在FB專頁上載了一張地產舖外拍攝的照片，圖中大圍名城一個785呎的單位現正放售，開價1,111萬，地產代理就著近期歐霸盃曼聯的表現不如預期，用上超級引人注目的樓盤標語推銷，指業主是「曼聯球迷輸大咗」，急需放樓套現。

（FB @渾水）

此外另一金禧花園的樓盤，地產代理以「業主賣腎再賣樓」包裝吸引注意，網民笑道：「如果業主無賣腎，海關係咪拉得？」、「比較擔心金禧花園業主」，渾水亦形容此類創作是「香港地產文學」。到底香港曾出現過多少搞笑又有創意的地產標語呢？

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【1】「業主求死」

【2】「上車大時代」

【3】「海景平過成交」

【4】「收租好過打劫」

【5】「基督徒之選」

【6】「青蔥歲月」

【7】「望飛機場」

【8】「野戰首選」

【9】「回鄉救國」

【10】「來自星星的租盤」

【11】「實用大廳放到5隻牛」

【12】「高潮神器」

【13】「窮人恩物」

【14】「年輕感覺」

【15】「中國最後一個太監」