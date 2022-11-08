店員呻外賣接單機訂單過20秒彈「一句話」超mean：畀少少鼓勵好嘛

疫情下叫外賣已經變成不少香港人的習慣，日前有網民於社交平台上發文指自己於大型連鎖快餐店工作，同事工作懶散。經常要一個人走三個位，每當外賣接單機「一響就會想喊」，更且每當超過20秒應機，接單機便會顯示一「超mean」句子，令Po主覺得超頹......



圖自愛回家之開心速遞劇照

近日有網民於Facebook專頁「西店Hi客之道」發文表示自己於大型連鎖快餐店做part-time，身邊同事都「Hea住咁做」，自己一個人經常要走3個位，除了要應付店裡的客人，餐廳更有參與三間外賣公司的App，每當接單機「一響就會想喊」。而令Po主感到最頹和不滿的是外賣平台的接單機會有計時，當機一響20秒內接單的話，機就會顯示「Well done」的字句，但倘若過了20秒接單機則會顯示「下次，請嘗試更快接受訂單。別讓客戶等候喔」。

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圖自西客Hi客之道Facebook專頁

Po主表示每當見到此句子都感到「好似話緊你咁」，自己本已「忙到水都飲唔到啖」，最忙試過買了飯盒，超過12個鐘才有時間食，抽身衝去撳單，接單機還要顯示「下次快啲」，令她感到超頹更表示「你啲句字比返少少鼓勵好冇先」。

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帖文一出，即引起網民熱論，有網民明白Po主心情表示「外賣APP真係搞死平時忙嘅埸」，「忙緊見到啲咁嘅嘢真係想爆粗」，有網民亦表示「部機真係好煩」，「我舖頭直頭熄咗部機」。有網民更建議指「應該好似日本人台灣人咁，「你要努力呀！」、「你要加油呀！、「我知你得㗎！」來增加店員士氣。

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