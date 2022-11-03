香港連鎖麵包店驚見11個CCTV被笑超似金舖　街坊揭一個證據或關事

麵包是不少港人早餐醫肚的好選擇，總有一間在左近，不過麵包店內竟有樣物品令人搲晒頭？有網民在連鎖麵包店抬頭一看，竟然有多個CCTV「監視」店內情況，而且被指不止一間分店有同樣情況，引來街坊熱烈討論。



《幸福的麵包》劇照

FB有網民在「將軍澳主場」群組分享，指自己去A-1 Bakery（A-1）買麵包時，發現了一件神奇的事情，就是店內裝有8個閉路電視（應為11個），佈滿天花板！網民坦言：「你唔係賣珠寶喎，你係賣麵包，使唔使咁多CCTV呀？」

A-1 Bakery店內裝有11個閉路電視，佈滿天花板（FB@將軍澳主場）

有網民搞笑指：「佢表面係一間麵包店，其實佢賣金㗎」、「新都城一期分店仲多，我以為自己去咗賭場」、「係咪暗示有好多採包賊」。有人認真研究CCTV的作用，街坊指可能是店舖用來監察員工有否整齊擺放麵包、貨品是否充足等，亦有人笑指樓主見到11個CCTV已不算多，「藍田啟田24枝（閉路電視）」、「油塘嗰間有16個」。

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此外也有人透露，見到A-1有分店新增了自助付款機：「可能真係會變做無人店或減人手，見佢近期有部機收現金，自助找錢，同埋啲包唔使職員入機，放低麵包就會自己計總數。」《香港01》記者已向A-1 Bakery查詢。