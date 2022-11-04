2022福布斯最佳僱主名單出爐　Samsung三連冠、香港5間企業都上榜

作為打工仔當然想入一間大家都叫好的企業，最近福布斯公布了2022年全球最佳僱主名單，名單中一共列出了800間於打工仔平價中得高分的企業，其中香港更有5間企業上榜，讓我們一起來看看哪間是香港No.1?



近日，福布斯於網站公布了2022年最新全球最佳僱主名單。報告中提到，社會中的辭職潮並沒有退減，員工們除了薪金、福利、晉升機會和工作與生活平衡外，亦會注重公司是否有特定的目標作為工作導向。

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全球最佳僱主名單是由機構與第六屆全球最佳僱主Statista共同合作，一共訪問了來自57個國家在跨國公司和機構工作的150,000位全職和兼職員工，來得出企業在人才發展、企業影響和形象、性別平等和社會責任的表現。受訪者被要求評估自己會否向朋友和家人推薦自己的僱主，還有對其他同行業的僱主作出評價，從而整合和排列出這800間得分最高的名單。

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於名單中，Samsung Group依然是排列全球No.1，但上年度排列第二的IBM則下跌一名，被Microsoft追上。除此外，內地亦又不少企業上榜華為依舊是內地中排名最高，於榜中位於第23位，騰訊則內地排名第二，總排名第47位。香港亦有5間企業進入全球最佳僱主名單之中，接下來就讓我們一起看看企業的排名吧!

以下就讓我們一起看看全球排名TOP10的企業吧!

2022全球排名TOP10企業:

1. Samsung Group(韓國)

2.Microsoft (美國)

3.IBM(美國)

4.Alpahb-Google母公司(美國)

5.Apple(美國)

6.Delta Air Lines(美國)

7.Costco Wholesale(美國)

8.Adobe(美國)

9.Southwest Airlines(美國)

10.Dell Technologies(美國)

香港5大進榜企業:

1.Lenovo Group (第323位)

2.AAC Technologies Holdings(瑞聲科技)(第341位)

3.China Unicom(第608位)

4.Swire Pacific(太古)(第737位)

5.Esprit Holdings(第795位)

中國內地企業TOP10 排名:

1.華為(第23名)

2.騰訊(第47名)

3.阿里巴巴(第76名)

4.格力電器(第130名)

5.復星國際 (第141名)

6.中國石油化工股份(第165名)

7.中國平安(第211名)

8.奇虎360(第225名)

9.北京汽車股份(第229)

10.網易(第233名)

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