胡潤百富榜｜李嘉誠超馬化騰排第四 「呢」個生肖最多富豪誕生!

胡潤研究院於8日發布《2022衡昌燒坊．胡潤百富榜》，李嘉誠五年來首次超越「雙馬」排以2,200億人民幣身家排列第4位，而農夫山泉董事長，現年68歲的鍾睒睒財富比往年贈長650億人民幣，以4,550億人民幣的財富總值，繼續蟬聯成為中國首富，財富更破中國首富財富最高紀錄。報告中更提到原來上榜富豪當中最多富豪的生肖竟然是...



胡潤百富榜自1999年起每年都會發布中國富豪排行榜，報告表示截至今年9月15日，上榜企業家的總財富比去年下降18%至24.5萬億元人民幣，而新上榜的富豪只有133位，是近10年人數最少的一年，而總上榜人數亦減少11%至1305人，一共有293名落榜。榜單於2021年起將港澳台企業家納入榜單，而今年港澳台一共有140人上榜，比去年減少14人，其中台灣有79人，比往年少5人，香港61人，比去年少7人。140人中，只有9人進入前100名榜單。

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排名中榜首前三名不變，農夫山泉現年68歲的鍾睒睒以4,550億人民幣蟬聯中國首富，更打破中國首富財富紀錄，而抖音創始人39歲的張一鳴的財富比往年下降950億元，以2,450億元位居第二位，第三名則是寧德時代54歲的曾毓群以2,300億元人民幣位列第三。香港現年94歲的李嘉誠則五年來首次超越阿里巴巴的馬雲和騰訊的馬化騰，以2,200億元位列第四名，亦是港澳台中位列最高富豪。

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除此之外，報告中亦提到原來眾多的富豪當中，「兔」是最多上榜富豪的所屬生肖，「兔」更連續11年成為富豪所屬生肖數量NO.1，「龍」則是第二名，「蛇」是第三名。今年增長最多的生肖是牛、兔、蛇、猴、雞。「虎」作為本命年生肖亦有所進步，而「鼠」則是數量最少的生肖。但若看回首富榜位列前10的富豪，最多的所屬生肖是「豬」，「馬」位於第二位，「龍」和「猴」則並列第三，蛇則居第四名。以下是2022胡潤百富榜的前10位富豪與他們的生肖，大家一起看看吧!

胡潤百富榜的前10位富豪:

第一位.鍾睒睒 (馬)

第二位.張一鳴 (豬)

第三位.曾毓群 (猴)

第四位.李嘉誠家族 (龍)

第五位.馬化騰 (豬)

第六位.丁磊 (豬)

第七位.何享健家族 (馬)

第八位.秦英林、錢瑛 (蛇，馬)

第九位.馬雲家族 (龍)

第十位.黃崢 (猴)

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