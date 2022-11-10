BNO簽證｜英國指近1/3申請者18歲以下　港人揭移英後18個殘酷現實

不少港人因應英國推出BNO移居簽證計劃而移民到當地，近日更有報導指，在14.2萬的申請者當中，有三分一人是18歲以下人士。其實移民是人生重要決定，過往也有不少移英港人分享生活上所遇到的困難，各位準備或有打算移民的朋友不妨聽聽過來人的忠告和建議。



彭博社日前引用《南華早報》報道，英國內政部指有3.86萬名18歲以下人士申請BNO簽證，佔總數大約三分一，至於35至44歲人士的申請人數就有3.26萬人，排行第二。而截至今年6月，一共有133,124人獲批有關簽證。另外英國政府在10月放寬BNO簽證的申請標準，年青人只要父母其中之一是BNO持有人，亦可申請有關簽證。

移民是人生大事，尤其英國的氣候和生活文化等跟香港的差別也非常大，近年也有不少移英港人以過來人分享經驗。像YouTuber「EE Fishing」也曾在頻道上載影片，反映英國生活的5大理想與現實。片主Eric表示，在英國生活了半年，移民之前亦從未到過英國，因此多多少少都會有一些幻想和擔心。其中較令他驚訝的，是會經常出現偷車賊，特別會針對混能車，因車底中的轉化器非常值錢，賊人拆下連偷走只需一分鐘左右，他要花費上千港元在車底加裝鋼板，更不會洗車，令車子看上去有點殘舊，減少被看中的機會。

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而目前住在英國曼城的KOL「Hong Kong Walker」也曾在網上拍片分享移民生活，指初到英國時一切都很新鮮，不過沒有想像中自由，直言「連喺商場拍嘢都唔得」。同時，連去餐廳食飯都沒甚麼選擇，「5鎊（約$49港元）一個快餐已經算平，在香港同樣價位都有大量選擇。」間接失去選擇自由。影片更列出8個移英後面對各種問題，引出不少網民留言。

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要融入英國生活不是易事，移英多年的港人鬆仔就在他的YouTube頻道「鬆仔亂咁噏HoRiZoN」上教大家要如何融入英國生活，更提供了5個可以讓港人快速融入英國生活的技能。他指英國包括銀行有很多店舖在晚上5點左右就會關門，所以想住在英國一定要訓練「耐性」的技能。英國人做事的速度與香港人差很遠，鬆仔表示自己曾經試過發燒幾天想預約看醫生，卻被告知要等5天後才有空檔，最後還是靠自己在家休息、吃必理痛康復，看來大家移居前真的要做好期望管理。

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