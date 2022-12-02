鏈鋸人｜性感網紅心口插電鋸化身波奇塔 2位置黐假眼獲讚神還原
撰文：COOL潮流生活網
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【鏈鋸人】由日本漫畫家藤本樹所創作的奇幻漫畫《鏈鋸人》，最近被改編成電視動畫登上串流平台，播出後大受好評，更成為日本民眾Cos最頻繁的角色之一。擁有74萬粉絲追蹤的網美郭鬼鬼也跟上潮流，模仿了《鏈鋸人》中深受歡迎的惡魔萌寵波奇塔。不過她模仿的方法有些害羞，因為她把招牌的「鏈鋸」卡進了波濤洶湧的巨乳中，畫面色氣十足。
色氣十足的波奇塔
郭鬼鬼透過TikTok平台曬出「變身」影片。只見她換上黃色超貼身上衣，以及緊身吊帶短褲，由於吊帶的凹痕讓G罩杯好身材更加傲人。也應景寫下「波奇塔ポチタPochita」為了讓還原度更高，郭鬼鬼還在胸部上貼上假眼睛。中間則夾著鋸齒造型的鏈鋸，粉絲看到照片之後大讚「開啟波奇塔挑戰風潮了」、「好可愛的波奇塔鬼鬼」還受封新名稱「鋸乳女神」！
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值得注意的是，泥泥學姐過去也曾經Cos過波奇塔，當時也是因為「太兇」讓粉絲噴鼻血。如今兩大美胸女神都扮演過最流行的角色，大家也敲碗希望兩人可以合體。據悉波奇塔因為太可愛，在國際間開始二創化，跟《來自深淵》黎明卿、娜娜奇、《SPY×FAMILY間諜家家酒》安妮亞呵臉都有結合過，甚至還把波奇塔給娘化，看得出萌寵的高人氣。
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