與女生免費做愛捐精！ 日本新興「懷孕師」談經歷:幫到人又能播種

近年日本新興一種稱為「懷孕師」或「懷孕屋」的職業。因為當地有不少人需接受不孕治療，但正規部門的價錢昂貴、精子供不應求，很多人轉到社交平台尋找願意捐精的男士。不過這些願意捐精的「義工」真的是為了幫助有需要的人嗎？還是全為滿足自己的性癖呢？



日本少子化的問題非常嚴重，而且因為有不少男性都有無精子症，當地有不少夫婦伴侶都需要進行不孕治療或接受捐精。但因為官方醫療部門供不應求，對接受捐精人士的要求亦較嚴謹，令很多人無法如願。於是網上便開始流傳「懷孕師」的職業。由男士免費提供精液讓女性懷孕，成功懷孕後就不會再有交集，也不會支付贍養費。除了事前射進瓶子中後交收的方法之外，亦有很多人會使用「時間法」：在危險期内與女性無套進行性行為，直接向陰道内捐精。

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日媒《ABEMA》早前訪問有1年捐精經驗的31歲Kyouhei，他表示自己一開始是在社交平台上遇到有NTR（戴綠帽）性癖的夫婦，與他們見面進行性行爲時被委托「提供精子」。不久後對方成功受孕非常感激Kyouhei，藉此他醒覺自己可以幫助到不少女性，便開始「懷孕師」生涯。其中一對委托夫婦表示，不孕治療在經濟方面及對妻子身體的負擔都很重，透過NTR受孕最方便、輕鬆不少。

不過，並不是每一位「懷孕師」都是懷著幫人的好心。30多歲的單身男OM，2020年受朋友委托捐精，之後便在社交媒體開始授精活動。2年間約向12人左右提供精液，與3名已婚女性、3名選擇性單親媽媽及1名同性戀，總共7名女性進行授精性行爲。當中有5人懷孕、4個人成功生子，剩下的一位則未能聯絡上。雖然OM表示他希望為未能懷孕而困擾的女性作出貢獻,但一方面他透露自己有特殊的性癖。

OM表示他對「令女性懷孕」的行爲感到很興奮，想用自己的「種子」讓不同的女性懷孕，有超强性慾，本能地想在女性體内播種留下自己的子孫。更講到如果現在還是一夫多妻制的話，自己一定會不斷製造小孩。

有日本網民就批評捐精的人與接受NTR捐精的人價值觀都非常扭曲，完全沒有想過出生的子女會有甚麽感受，只能用恐怖、嘔心形容。亦有人表示企圖用捐精是為了幫人的講法合理化他們的行動實在很荒謬，本質只是「懷孕師」想滿足自己的播種性癖，然後不負任何責任而已……

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