一畢業即賣性感？女網紅咁著學士服拍下青春肉體　出寫真硬撼林襄

目前是台灣職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）的琳妲（林羿禎），同時也是YouTuber「反骨男孩」成員，開朗的個性加上火辣的身材，深受不少粉絲喜愛。隨著新的一年即將到來，她也照慣例推出新的一年個人寫真月曆。最近她透過Facebook曬出月曆中的美照，讓粉絲搶先看，以學士服為主題，大尺度露出南半球形狀，甚至上半身都沒穿，也讓粉絲看完大喊要買了。



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琳妲上空畢業照曝光！

琳妲透過Facebook曬出自己寫真集的內頁花絮照，只見她頭戴學士帽，身上披著一片學士領巾，細看發現原來是上空全裸的激辣模樣。下半身的褲裝也是拉鍊全開，她手拿一朵向日葵，有感而發寫下「向日葵總是追著太陽奔跑，所以它的話語是，追求幸福，就和我自己一樣太陽光就是他們最嚮往的東西追求自己喜愛的事物，追求夢想，追求幸福快樂。」照片一出果然立刻吸引超過5000位粉絲按讚留言。

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由於尺度太大，還有粉絲提醒她「南半球跑出來了」而琳妲則大方回應「歡迎支持唷。」粉絲大讚琳妲認真起來的模樣簡直換了一個人。還有網友笑稱「穿這套……直接畢業的意思就是」也釣出琳妲親自回應「想畢業了歡迎支持唷！」據悉該本寫真集月曆一套790元（約200元港幣），月曆也包含12種不同的花種。琳妲開朗外放的性格跟向日葵一樣熱情綻放，讓人大讚選對花種了。

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