日網瘋傳1張咖啡相「竟是木雕」逼真程度直達100% 連泡泡都還原
撰文：聯合新聞網
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許多人喜歡喝咖啡，而日本有位技術高超，善於用木雕還原各種食物的網民，近來就製作了一個有如真正在倒咖啡一般的木雕作品，栩栩如生的樣子引起網路熱烈討論。
根據日本媒體《Jタウンネット》報導，日本Twitter網民「kibori_no_konno」本身熱愛木雕與咖啡，過去就曾經用木雕製作過咖啡豆。後來他更打算利用木雕，徹底還原「正在倒咖啡的樣子」。
【圖輯】點圖放大看日本網民用木雕還原「正在倒咖啡的樣子」👇👇👇
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這位網民先是徹底觀察咖啡液體倒近杯中的模樣，並從中決定好設計形狀後，再用雕刻刀、電鑽等工具，細心刻出注入咖啡時的微妙波紋。最後將刻好的木頭上色、打磨之後，就完成有如真品般的咖啡樣貌。總製作過程則共耗費約12個小時。
kibori_no_konno表示，這一年來，他不斷創造出想讓人驚嘆的木雕作品。最近他想製作一個集大成的代表作，於是想到當初曾經做過的咖啡豆，進而衍伸出咖啡實體的木雕。未來他也會繼續努力，做出讓大家更驚奇的東西。
【圖輯】點圖放大看更多kibori_no_konno的木雕作品👇👇👇
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網民們則紛紛表示「看得都想喝了」、「中間的泡泡也太神了，這真的是木頭嗎」、「不講誰知道是木雕」、「怎麼看都是咖啡啊」、「感覺超好喝的」、「雕刻和上色技巧的太強大了」、「騙人的吧」、「大腦一片混亂」、「看到『杯子是真正的杯子』反而笑了」。
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