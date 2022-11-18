深水埗燒味店上日本節目　$200超豪雙髀腩叉飯　網：從未食過咁靚

香港人熱愛到日本旅行，有不少人赴日更會自稱「返鄉下」。最近有日本料理節目就介紹香港飲食到深水埗「掃街」。當中介紹的一間燒味舖在網上就在引起話題，因爲一碟中竟然有齊叉燒、燒肉、鵝脾和鷄脾，超級豪華而且排得特別漂亮!



（《屋台メシ部、はじめました》節目截圖）

日本節目《屋台メシ部、はじめました》經常介紹世界各地的飲食文化，並在節目中重現料理、試食。最近一次節目當中，他們就介紹香港飲食，找來一位港女主持到「香港秋葉原」深水埗掃街。内容提及飲茶、煎釀三寶和車仔麵等等，當中介紹的一碟燒味飯就引起香港網民注目。

+ 2

主持到訪「鴻昌燒味飯店」，向師傅表示：「師傅唔該我想要叉燒、鷄、燒肉同埋燒鵝飯！」結果一碟超豪雙髀腩叉飯上檯，除了有叉燒和燒肉，還有肥大的鵝髀及鷄髀各一隻，而且擺盤係非常整齊漂亮。有人就在香港高登討論區分享節目截圖，表示：「打死都唔信會砌咁靚囉」，引不少網民附和：「全部都斬最靚既位同埋咁大份唔係上節目都無可能」，認爲是因爲上電視才會這麽豪華。

有不少網民認爲豪華燒味飯只是電視效果（《屋台メシ部、はじめました》節目截圖）

有網民就反駁指，「其實畀錢就食到...唔關上唔上電視事。有時間出街食吓飯」。節目中這碟豪華燒味飯叫價$200，價錢的確較豪華，有網民就認爲「香港好小人用成2舊水食個燒味飯」。而且即使願意付這個價錢也未必會與節目中一樣「大件」，甚至有網民形容是這碟豪華燒味飯簡直是「超現實主義」，但也有網民表示其實這樣多料兼大碟售價合理，「幾年前見個深水埗雙脾飯賣$80，呢度加埋叉燒同燒肉，計埋通脹$180呢個價差唔多」。