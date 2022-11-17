居港日本美女列8大旅遊禁忌　試衫要剝鞋笠面、食飯有骨唔𦧲得？!

日本開關後有不少港人出發到當地旅行。早前有網民分享在日本旅行期間遇到有港人因爲大聲談話而被日本人投訴，在網上引起熱議。居港日女阿May日前就拍片分享了港人日本旅行時要注意的8個NG位。到底到當地旅行有甚麽旅遊禮儀必學呢？有紋身就一定不可以浸溫泉嗎？



時隔3年終於可以去日本旅行，難掩興奮心情也是情有可原，但還是有些旅遊禮儀大家必須要留意的。YouTube頻道「May in Hong Kong 私の香港生活」的居港日本女生阿May日前就拍片分享了8項到日本旅行時要注意的NG位。知道當地規矩就可以更加享受旅行啦！

【1】入試身室需除鞋&戴頭套

在日本不可以穿著鞋進試身室，以免弄髒衣服和試身室的地板或地氈。另外有很多店舖會準備頭套，如果有化妝就要記住戴好才可以試衫。阿May表示「有地氈嘅話基本上要除鞋」，除非是酒店或者公司，在日本入屋就要除鞋。即使參觀樓盤時單位沒有鋪地氈也一樣要除鞋。

【2】溫泉要先沖身+不可包毛巾

港人到日本旅行時其中一個最愛的行程就是浸溫泉。相信大家都知道進入溫泉前必須先沖身清潔自己。進入溫泉時亦不可用毛巾包住浸，因爲毛巾上的塵埃會污染溫泉水。不過有部分男女混浴的地方亦容許客人用毛巾包著，有機會浸混浴的話就要注意該溫泉的規矩啦！

【3】溫泉内別游水

「溫泉唔可以游水，係relax嘅地方！」阿May講到溫泉不是泳池，如果游水的話會水花潑到別人，影響其他客人就不好了。如果大家帶著小朋友浸溫泉就要注意看管啦！

【4】不要在溫泉拍照！

在浸溫泉的地方，大部分人都是全裸、半裸，試想象一下如果你在洗澡時突然有人拿著相機拍照，那一定十分尷尬。所以大家即使開心興奮、想留下旅程回憶，除非是「個室」或房間内的獨立溫泉，在大浴場、溫泉和更衣室内千萬不要影相拍片。

【5】浴衣右下左上

相信大家都曾有這個疑問，到底浴衣應該那一邊曡在下面呢？阿May指旅館的浴衣應先將右邊曡在下面，左邊放上面。如果左右調轉的話就會變成喪服的穿法，所以大家一定要小心！

【6】有紋身不可浸溫泉？

阿May表示她也不太肯定是否有紋身就不可以浸溫泉，最好問清楚所住旅館或酒店的規矩。最近她就找到一個叫「Tattoo-Friendly」的網站，裏面提供容許紋身地溫泉、錢湯等設施的情報，出發前可以參考確認一下。

【7】交通工具内不要傾電話！

香港的地鐵上經常都非常嘈吵，但日本人較愛好安靜，所以在公共交通工具内，甚至公衆地方都很少會傾電話。「入鄉隨俗」，日本人如果在地鐵上收到電話不會聽，如果是重要電話就會下一站先下車，講完、再上車。

【8】食飯別吐骨

港人吃有骨頭的食物時，習慣直接將骨吐在桌面上，但在日本這個行爲會被視爲沒禮貌。去旅行時吃到有骨的東西，大家記得要用手遮住嘴，再用筷子夾起骨頭，然後放在碗或碟裏面啊！

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