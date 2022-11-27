移民港人在外國人眼中似南亞人？黃種人=XX！網民曝一大殘酷事實

港人移民話題在網上仍然鬧哄哄，無論英德美澳紐加哪個國家都有人討論。最近再有網民發帖討論，指「移民L唔好幻想融入到當地圈子」，並表示當地人對移民港人的觀感，就如港人對「南亞人在港生活」的觀感一樣，話題引起網民熱議！



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移民港人去到國外會不被外國人尊重？有網民在連登討論區以「移民L唔好幻想融入到當地圈子」為題發帖，表示移民人士去到外國後情況猶如南亞人移民來港，反問其他網民「你身邊有無南亞朋友？普遍南亞人喺邊度讀書？返緊咩工？」，以證明移民港人在外國也只能享受到如南亞人在香港的生活及待遇，沒有太大的不同。

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樓主續指即使是較為有錢的南亞人都無法改變普羅大眾對自己的觀感，「更何況黃種人個朵已經夠差」，雖樓主未加以解釋「黃種人臭朵」的原因，但矛頭仍舊直指移民港人。除此之外更怒斥「有班人以為外國好好，大家一定包融你，唔會歧視你」、「奈何當地人連香港都唔知係邊，只係知道而加經濟差，你班黃種人仲過黎搶工搶樓搶書讀」，直斥港人「身在福中不知福」，在移民後更是「有排你嘆」。

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《一樣的天空》劇照

樓主的論點引起網民大量討論，有人認同樓主所言，坦言港人「移民第一代也預咗融入唔到，第二代都辛苦，去到第三代先會好啲」。但也有網民認為上一代無法融入是因為不肯學英文，但現時「又可以上網識人，又可以報唔同班進修」，情況已比往日改善很多，即使無法改變他人的觀感也要努力生活。

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另外也提到如果擔心無法融入的話，移民澳洲、美國、加拿大及紐西蘭可能會比較好，因為當地較願意接受外來文化，相對較易融入；而英國和歐洲其他國家就因為本土文化較為深厚而更難融入。

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