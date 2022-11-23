大學生住宿舍遇超邋遢室友　千年床褥發霉生菇　煲湯試飲下場超慘

大學生除了讀書、上莊、拍拖之外，住hall也是不少人的憧憬；有很多人即使畢業後也與室友保持友人關係。不過，並不是每一位大學生都這麽好運。最近一位内地大學生分享自己與超糟蹋室友同住的慘況後爆紅。對方的床上竟然可以長出蘑菇，睡到半夜也會被他的腳臭熏醒……



（影片截圖）

曾經住hall或者與人同居的人就知道，除了性格之外，生活習慣和衛生習慣是否吻合都是非常重要的一環。内地大學生趙文博「小博」最近就在抖音上傳多條影片，分享自己與超邋遢室友「蘑菇哥」的同居生活，骯髒程度震驚網民！

小博在一系列影片中講到這位極品室友不喜歡洗澡，亦不洗衣服，穿過的衣服、襪子隨處亂放，用過的毛巾放置到變色、生蘑菇也不爲所動。「蘑菇哥」腳臭無比，腳甲之間藏芝士，剪完的腳甲亦不清理，遺留在床上。與他睡對頭床的小博就受盡折磨，不但半夜會被腳臭臭醒，腳上亦被對方的真菌傳染甚至含膿。

加上，「蘑菇哥」沒有清洗床上用品的習慣，枕頭、棉被、床墊上都佈滿真菌、發霉。床墊和床板上更是培育出蘑菇、木耳和小花等植物。小博曾經趁他離開時偷偷幫忙整理，但因爲床上太髒，小博臉上立刻出紅疹，被真菌感染，需要到醫院治療。

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小博亦提到「蘑菇哥」似乎有收集垃圾的「愛好」，房間地上擺放著一個個充滿垃圾的膠袋，引來大量螞蟻等小昆蟲拜訪。既然這麽慘爲甚麽他不搬出去住呢？小博表示他曾經試過搬出去，卻被校方指責他私自外宿，但因爲室友太污糟，也沒有人願意和他換房，於是迫於無奈要繼續與「蘑菇哥」同住。

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不知是看開了，還是被腳臭熏到神智不太清醒，小博近日竟然拍片，用「蘑菇哥」床上培育的蘑菇做了一份「營養又健康的蘑菇湯」。結果喝了一口就直接嘔出來，味道如何相信也不用多説了……「蘑菇哥」本人可以在如此邋遢的環境下生存是奇跡，但拿從他腳臭中長出的蘑菇煮湯的小博也不得不説是神人一個啊！

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