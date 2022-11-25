移英港人呻通貨膨脹令治安變差　賊人狂偷車！連超市平價XX都遭殃

英國今年多災多難，替換首相、通貨膨脹、能源危機等等接踵而來。有移民英國的港人YouTuber就拍片分享到，在英國因爲生活成本爆漲，除了常有人偷車之外，現在鷄蛋的供應大跌，超級市場甚至要以非常手法防止產品被偷。



10月英國的消費物價指數（CPI）按年升11.1%，核心通脹亦按年升6.5%，比預期高，增速創1981年以來的新高。移英港人鬆仔日前就在他的YouTube頻道「鬆仔亂咁噏HoRiZoN」上分享到，英國交通牌照事務署（Driver and Vehicle Licensing Agency，DVLA）公佈2022年當地最常被偷的15款車。第15至10位包括Audi A4、Toyota Yaris、Ford Kuga、Nissan Qashqai、Volkswagen Polo及Ford Ecosport。鬆仔講到這6款車在英國是較普遍又大衆化的車，「一係斬件，將啲零件攞出去賣。因爲多人揸,就自然多人爛，多人爛就自然多人要嗰啲件」，小偷亦有可能會將它當成「腳車」去偷其他車，或者其他犯罪行爲。

今年最常被偷Top 5中有Land Rover Discovery、Volkswagen Golf、Ford Focus、Land Rover Ranger Rover，Ford Fiesta則是全榜第一位；已被偷5,724架。鬆仔認爲這5款都是需求大的幾款車，特別是分別位於第1及3位的Ford Fiesta和Focus，因爲體積細、慳油、靈活又能改裝，很受英國人歡迎。另外Range Rover也是排行榜常客之一，他個人就不太建議選它，因爲價錢貴、被偷的機率極高，「出之前要自己衡量外觀、實用性，同埋會唔會俾人偷」。鬆仔就表示他個人建議買BMW寶馬，認爲感覺「你俾架車保護住，而唔係你保護架車」，而且亦不在排行榜之内。另外Honda本田Civic、Toyota、KIA及Hyundai這些品牌也是不二之選，實用、耐用又慳油，外觀亦不錯。

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有報導指英國最近因爲成本上升及禽流感爆發，雞蛋供應量大減；有不少連鎖超級市場、商店因此限制每名客人可以買的數量。鬆仔直擊當地一家超市，發現存貨和選擇的確大減、只有細包裝，但他就「唔建議囤積，好容易壊、冇必要浪費」。

（網絡截圖）

除此之外，當地亦受能源危機等因素影響，通貨膨脹嚴重，生活成本大幅上升。生活用品被偷的個案因此上升，有超市甚至爲了避免有民衆偷奶，竟然在鮮奶瓶上加防盜扣，鬆仔坦言「我嚇親嘅……一支奶都係1.5鎊，隨時個tag貴過支奶」（1.5英鎊約港幣14元）。網上亦流傳不少照片，有牛油、肉類、奶粉等被扣上防盜標籤。通貨膨脹下，英國民衆竟然連牛奶都需要偷，生活狀況實在令人擔憂。

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