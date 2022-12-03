日本自由行｜網紅揭日本疫後10大變化　藥妝有限制+便利店禁飲食

日本從10月起重新開關放寬自由行，有不少人都立即訂好機票準備「返鄉下」，但封關兩年日本又有甚麼變化呢?近日就有YouTuber分享疫情後日本的10大變化，令不少網民都表示原來在無聲無色之下，日本已經變了這麼多...



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近日，台灣YouTuber蔡阿嘎於頻道「蔡阿嘎Life」發影片分享在日本封關兩年後，重遊日本時於當地所發現的10大變化。影片中可見，疫情令日本人民生活上的政策和習慣都有或多或少的變化，連買個膠袋都與往日有所不同，所以大家前往日本前都要多加注意，盡量配合當地的生活改變和文化，避免造成別人的困擾啦!以下是日本疫情後的10大變化，準備去日本的大家一定要睇呀!

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疫情後日本的10大變化

1.日本人英文退步

封關令遊客大幅減少，英文都疏於練習，退步了很多。大家若果去日本旅遊盡量使用簡單單詞和減慢說話速度會有助溝通喔!

2.口罩令解除，但不太能邊走邊吃

日本口罩令雖大家保持即可解除，但大部分的人都照戴口罩， 以前日本都可以在便利店或超級市場裡飲食，但現在卻禁止飲食了。

3.塑膠袋都要另外收錢

以前於日本商店的塑膠袋並不用另外收費，而且都給超多，但現在日本環保意識增強，根據塑膠袋的大小每個收費2-5yan不等。

4.無接觸付款方式變多

疫情前雖日本都會使用一個小盤子來給讓客人付錢和找續，因比較有禮貌。現在日本還多了付款機，大家將錢放進機器裡，機器便會自動找續，全程都不會接觸到店員。

5.物價並沒有漲很多

有很多人都說雖日幣匯率下跌，但物價卻上漲。其實當地價格與先前並沒有太大差別，因日幣跌幅比價格升幅更快!

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6.護照不用再被釘免稅單

以前退稅日本店員都將單據釘在護照上，有時候釘更會劃破護照。現在日本推行電子化退稅，退稅資料會直接傳送到海關，並不用再留下紙本單據於護照上，大家並不用擔心護照被人整爛啦~

7.參拜神社前的洗手方式變了

以往到神社參拜前大家都需要到「手水舍」使用木勺取水淨潔身心，才到神社參拜。但因為疫情關係稅手變成像洗手盤的自動出水設施，從而減低大家間接接觸的機會，降低感染風險。不過洗手舍的臨時設計一點都不馬虎喔!

8.中國遊客大幅減少

於日本的街頭上可發現中國旅行團大大減少，不常聽到有人說普通話。但在日留學和工作的人卻反而不少。

9.買藥有數量限制

藥品都是大家常到日本掃貨的產品之一，以前不論感冒藥、止痛藥、還是頭痛藥，大家可以隨便買，但現在日本對藥品數量限制變得嚴謹，若藥妝店有藥劑師的話，凡成分類似或相同類別的藥品，每人都只可在該類別購買3-5件產品。

10.Google所提供的店舖營業時間不準!

因為疫情關係很多店舖的營業時間都縮短，以前開到好夜的居酒屋和藥妝店，還沒到晚上10點就已關門。Google上所提供的營業時間很多都仍是舊的營業時間，資訊變得不準!

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