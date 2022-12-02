內地影院疫下求生存推「午睡套餐」$XX包熱飲+叫醒　網：真躺平？

內地疫情反覆，防疫限制措施不定，令內地不少娛樂場所都須關閉或有所限制，入不敷支。近日，內地網上瘋傳指有不少內地電影院為求在疫下生存，於電影院中推出「午休套餐」，讓打工仔能在午休時段到戲院，「瞓個靚覺」，更有電影院將「劇本殺」帶進戲院，大家各出奇招「自救」。



近日，內地一間位於四川成都的戲院「成都萊納星影城」成為不少內地人口中熱話，事源該院線近期推出一個命為「午休套餐」的服務，更以「地方找對，中午好睡」來作宣傳海報標語。午睡服務只會於星期一至五提供，而開放時間為中午12點到下午2點，戲院會開放放映廳供人進場「午睡」，員工在指定使間更會有叫醒服務。服務一共有兩個套餐，套餐A包含蒸氣眼罩一個，收費$12.9(人民幣)一位，而套餐B則包一個蒸氣眼罩和熱飲一杯，選擇有立頓奶茶或紅茶，收費$18.9(人民幣)一位。根據內地媒體報導，影院負責人表示會推出此項服務是因影院附近都有不少打工仔，有不少人都會在午休時間看電影休息，因而索性推出「午休套餐」。

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圖自成都萊納星影城微信

對於院線的「創新」業務，有網民表示「不錯呀，有時候午休時都真想睡一睡」，「只要不過分，能维持影院的運营還是支持的」，有網民亦大讚「這個影院還是很聰明的，的確周圍寫字樓，很多上班族有這個需求。」但有網民則表示「這…電影院估計属實無奈」，從此服務可看見影院防疫下的悲哀，影院會出此下策都是「無可奈何」。

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圖自萬達影院微搏

除了午睡服務，其實內地有不少影院都為求「自救」，推出不同的活動來將電影院的用途增廣，從而增加收入。內地另一大型連鎖院線萬達院線則與北京聚合夢想文化娛樂有限公司合作推出「劇本殺」，讓電影院變成巨型的劇本殺場所，配合年輕人消費模式。除此外，戲院更有跟上世界盃熱潮，售賣和抽獎世界盃相關周邊商品，多元化發展。

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