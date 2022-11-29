連登仔批30歲住公屋租樓「好失敗」　教路一招月入2萬上車無難度!

在香港是不是買樓「上車」才算成功呢？近日有連登網民發文表示30歲以上的人還住公屋或租樓「真係好失敗」，他指根本沒理由30幾歲還沒有自己物業，只有「失敗者」才會呻買不到樓，一個人月入5萬供樓毫無難度，若你收入較低則還有一招可讓你輕鬆上樓...



《香港愛情故事》劇照

近日，有連登網民以「30歲人仲住公屋或仲租緊摟真係好失敗」為題發文，指完全唔明白「有咩理由去到三十幾歲仲未有自己物業」。他認為買樓不是一定代表成功，但「買樓是基本」，連基本都做不到就肯定是「失敗」。他表示一個人上車根本不難，只要有份專業工作，「自己慳啲洗+適當投資」或家人「贊助少少首期」，月入5萬都夠晒供樓。若收入不高的話，還有一招就是與女朋友或老婆一齊供，「每人搵2-3萬」，一個月夾起來有5萬，「要求唔高」又肯儲錢的話，買樓根本不是問題。

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他批評那些常常在網上呻說「買樓超難喺度圍爐取暖」的人，將買樓難度「有咁誇的咁誇」，買不到樓是因他們平時「洗腳唔抹腳」，又要及時行樂，又沒有專業技能，並不是樓難買，而是他們自己本身做人「失敗」。

《堅離地愛堅離地》劇照

貼文一出即引起網民激烈討論，有網民就對Po主說法表示不滿，認為「講到20到30歲唔使住，唔使租，又唔使比家用咁」，對現年30歲的人來說，一出社會根本沒有20K，跟現在沒得比。有網民亦認為若有小朋友的家庭，5萬「完全唔夠洗」，沒可能有餘錢供樓，更可況現在樓價大跌，供款又加息，並不應「入場」。有網民則認為買樓不是一定，有些人都月付8萬10萬租屋，「有錢人大把租樓啦，唔通佢地又失敗?」。

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但亦有不少網民認為PO主說法根本沒問題，「做幾年野少少錢都草唔到真心好X廢」，依家樓價正跌，「勁多20中至尾年輕未婚夫妻買左樓」，現在樓有9成按揭，兩個人月入夾起來有5-6萬，買樓首期不是問題。網民更嘲那些常常說樓價跌輸到慘的人「香港樓升左十幾年，大部分十幾年以上樓齡嘅都升左一個double有突」，物業是一個長線投資。

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